MHP'den ittifak çağrısını reddeden İYİ Parti'ye yönelik açıklama: Teröristlerle aynı evi paylaşıp MHP ile komşu olmaktan kaçıyorsunuz
Seçimlerde yaşanan hezimetin ardından 7'li koalisyondan kopmaya hazırlanan İYİ Parti'ye MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısı gelmişti. İYİ Parti ise bu çağrıya yönelik açıklama yaparken "26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!" sözleriyle üstü kapalı şekilde bu ittifak teklifini reddetmişti. Bu gelişmeler sonrası açıklamalar yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter "Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İYİ Parti'de Meral Akşener, seçimler sonrası yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koydu.
CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." demişti.
MHP'Lİ LİDERİ BAHÇELİ'DEN İYİ PARTİYE ÇAĞRI
Bu gelişmeler yaşanırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CNN Türk yayınında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye çağrı yaptı.
SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI
İsmail Özdemir yaptığı paylaşımda "Cnn Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında konuşulan gündemle ilgili Sayın @handefrt hanımefendiye, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin iletmiş oldukları mesaj aşağıdadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." ifadelerini kullandı.
"ÇAĞIRDIK DÖNMEDİNİZ YUVAYA, YEREL İKTİDARDA KOMŞU OLALIM ÜLKE HAYRINA"
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yaptığı açıklamada "Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuouyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına'" ifadelerini kullandı.
26 AĞUSTOS RUHUYLA ROTAMIZ NET PUSULAMIZ MİLLET
Bu gelişme sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, MHP'nin İYİ Parti'ye ittifak davetine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Zorlu yaptığı paylaşımında MHP'ye net bir mesaj verirken "26 Ağustos ruhuyla rotamız net pusulamız millet" ifadelerini kullandı.
İşte Zorlu'nun açıklamaları:
TALİHSİZ AÇIKLAMALAR ORTAYA KONULDU
Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.
Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız ıçin siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.
26 AĞUSTOS RUHUYLA ROTAMIZ NET, PUSULAMIZ MİLLET!
Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Partide buluşmaya davet ediyoruz: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik çağrısına ilişkin çağrısına gelen yanıt üzerine açıklamalarda bulundu.
"TERÖRİSTLERLE AYNI EVİ PAYLAŞIP MHP İLE KOMŞU OLMAKTAN KAÇIYORSUNUZ"
Yönter açıklamasında "Samimiyet üzerine mücadele ediyorsak o zaman sözümüzün, özümüzün, hedeflerimizin de samimi olması lazım, çağrılarımızın da samimi olması gerek. Liderimiz bir çağrıda bulundu. 'Çağırdık, gelmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına' dedi. İYİ Parti'ye. Pek çok açıklama geldi. Abuk subuk saçma sapan, hezeyan dolu... Yahu bölücülerle, teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz da MHP ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz? Böyle şey olur mu? Bölücülerle aynı masaya oturuyorsunuz. Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz. İYİ Parti'ye davet ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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