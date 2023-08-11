MHP'nin ittifak teklifine İYİ Parti ne yanıt verecek? İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yapacak
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye yönelik çağrıda bulunmuş ve "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, MHP'nin İYİ Parti'ye ittifak davetine ilişkin saat 21.00'de sosyal medya hesabından açıklama yapma kararı aldı. İşte detaylar...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CNN Türk yayınında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye çağrı yapmıştı.
SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI
İsmail Özdemir yaptığı paylaşımda "Cnn Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında konuşulan gündemle ilgili Sayın @handefrt hanımefendiye, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin iletmiş oldukları mesaj aşağıdadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." ifadelerini kullandı.
"ÇAĞIRDIK DÖNMEDİNİZ YUVAYA, YEREL İKTİDARDA KOMŞU OLALIM ÜLKE HAYRINA"
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yaptığı açıklamada "Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuouyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına'" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'DEN YANIT GELDİ
Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu MHP'nin İYİ Parti'ye ittifak davetine ilişkin saat 21.00'de sosyal medya hesabından açıklama yapacak.
Ayrıntılar geliyor...
DAHA ÖNCE DE ÇAĞRI YAPMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden ayrılarak yeni parti kuran ve CHP ile Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, 24 Aralık 2020 tarihinde "evine dön" çağrısı yapmıştı.
Bahçeli açıklamasında şunları söylemişti:
"Sayın Akşener'in çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır."
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