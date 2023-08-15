Rus askerinden Karadeniz’de Türk gemisine baskın anı kamerada

NE OLMUŞTU?

Pazar günü Kremlin tarafından yapılan açıklamada bir Rus savaş gemisinden Ukrayna'nın İzmail limanına giden bir kargo gemisine uyarı ateşi açıldığını belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Vasily Bykov devriye gemisinin 'Ukrayna'nın İzmail limanına giden' Palau bayrağı altında seyreden bir kargo gemisi gördüğünü aktardı.