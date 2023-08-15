Rus askerinden Karadeniz'de Türk gemisine baskın anı kamerada
Rus askerlerinin, Karadeniz’de Ukrayna’nın İzmail limanına sefer yapan kuru yük gemisi ‘Sukru Okan’ı durdurarak gemiye baskın düzenlediği anlar saniye saniye kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'ndan devriye gemisi Vasily Bykov'un Palau bandıralı 'Sukru Okan' adlı kuru yük gemisini durdurduğu ve Rus askerlerinin gemiye düzenlediği baskına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan 'Sukra Okan' adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.
'DENETİMLER YAPILDI'
Açıklamada, yapılan denetimin uluslararası gerekliliklere uygun icra edildiği ifade edilerek, "Yürütülen denetim tedbirleri sırasında, denetim ekibinin çalışmaları profesyonel bir şekilde ve uluslararası belgelerin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Sukru Okan gemisindeki denetim ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir doğrulama protokolü hazırlanmış ve gemi İzmail limanına doğru yolculuğuna devam etmiştir" denildi.
NE OLMUŞTU?
Pazar günü Kremlin tarafından yapılan açıklamada bir Rus savaş gemisinden Ukrayna'nın İzmail limanına giden bir kargo gemisine uyarı ateşi açıldığını belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Vasily Bykov devriye gemisinin 'Ukrayna'nın İzmail limanına giden' Palau bayrağı altında seyreden bir kargo gemisi gördüğünü aktardı.
TEMMUZ AYINDA SİNYALİ VERDİLER
Rusya Temmuz ayının son haftasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilerek, Ukrayna limanlarını bombalamaya başlamıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise 21 Temmuz tarihinden itibaren Karadeniz'deki Rus ve Rusya işgali altındaki Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin "potansiyel askeri kargo taşıyıcısı" olarak değerlendirileceğini bildirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SED Ağustos 2023 ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet SED yardım ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- YKS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI! YKS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr!
- Emekliye %31,92 kök zam tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur'a en düşük 10.025 TL maaş +seyyanen artış! Enflasyon farkı, intibak payı...
- ASHB son dakika açıkladı! Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?
- Çocuğum hangi okula düştü nereden, nasıl öğrenebilirim? MEB anaokul-ilkokul ve lise adrese dayalı kayıt okul sorgulama
- 2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 madde için Meclis tarihi belli oldu! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...
- Emekliye son dakika zam gelişmesi 16:00'da geldi! Memura 29,700 TL, emekliye en düşük 13.334 TL maaş! SGK-SSK, Bağ-kur...
- ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ YKS SONUÇLARI! YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS yerleştirme sonuçları e-devlet...
- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
- THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman olacak? THY & Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu 2023 PDF ekranı! Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları
- YKS TERCİH SONUÇLARI TIKLA - ÖĞREN SORGULA! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sonuç tarihi...