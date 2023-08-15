Adana’da kalıcı konutlar aralık ayında teslim! Devlet tüm gücüyle seferber

Proje çerçevesinde 7 blok tamamlanırken, diğer blokların da inşası hızla sürüyor. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Devletimiz çok güçlü bir ülke. Başka bir ülkede olsa vatandaş muhatap olacak bir devlet bulamazlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki bu hükümetimiz bunu gönül rahatlığıyla yapacağını ve insanların meskenlerine kavuşturacağına inancımız tamdır. Adana'nın cehennem sıcağına rağmen şantiyelerimiz çalışmaya devam ediyor. Bu konutları da aralık ayında inşallah teslim edeceğiz ve çocuklarımız bu bahçelerde oynayacak" dedi.

ARALIK AYINDA TESLİM

Çalışmaları yakından takip eden DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, 50 dereceye ulaşan sıcaklığa rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İnsanüstü gayretle burada 3 vardiya şeklinde çalışıyoruz. Buraya kimlerin gelip oturacağını bildiğimiz için gece gündüz demeden, Adana'nın cehennem sıcağına rağmen şantiyelerimiz çalışmaya devam ediyor. Bu konutları da aralık ayında inşallah teslim edeceğiz ve çocuklarımız bu bahçelerde oynayacak" ifadelerini kullandı.