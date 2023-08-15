Adana'da kalıcı konutlar aralık ayında teslim! Devlet tüm gücüyle seferber
Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde hasar alan apartmanlar yerine TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlar için kavurucu sıcağa rağmen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Konutlar aralık ayında teslim edilmesi planlanıyor.
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor.
Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Proje çerçevesinde 7 blok tamamlanırken, diğer blokların da inşası hızla sürüyor. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Devletimiz çok güçlü bir ülke. Başka bir ülkede olsa vatandaş muhatap olacak bir devlet bulamazlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki bu hükümetimiz bunu gönül rahatlığıyla yapacağını ve insanların meskenlerine kavuşturacağına inancımız tamdır. Adana'nın cehennem sıcağına rağmen şantiyelerimiz çalışmaya devam ediyor. Bu konutları da aralık ayında inşallah teslim edeceğiz ve çocuklarımız bu bahçelerde oynayacak" dedi.
ARALIK AYINDA TESLİM
Çalışmaları yakından takip eden DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, 50 dereceye ulaşan sıcaklığa rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İnsanüstü gayretle burada 3 vardiya şeklinde çalışıyoruz. Buraya kimlerin gelip oturacağını bildiğimiz için gece gündüz demeden, Adana'nın cehennem sıcağına rağmen şantiyelerimiz çalışmaya devam ediyor. Bu konutları da aralık ayında inşallah teslim edeceğiz ve çocuklarımız bu bahçelerde oynayacak" ifadelerini kullandı.
BAKANLIK KARARI DOĞRU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin deprem bölgesindeki orta hasarlı binaların yıkılacağını belirtmesi üzerine Adana'daki 5 bin binanın daha yıkılacağını anlatan Karslıoğlu, "Adana'da yaklaşık 3 bin tane ağır hasarlı ve 5 bine yakın orta hasarlı bina var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı karara göre, orta hasarlı binaların da yıkılması kararı alındı. Kozan ve Feke bölgeleri hariç toplam yaklaşık 8 bin bina yıkılacak ve yerinde dönüşüm yapılacak. Bu mevcut binalar 6 Şubat depreminde büyük bir hasar aldı. Bu binalar bilim ve fen kurallarına göre yapılması mümkün görünmüyor. Bakanlığın kararını doğru ve yerinde buluyorum" dedi.
DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜ
Orta hasarlı binaların yıkılması üzerine hiçbir vatandaşın da mağdur olmayacağını söyleyen Mustafa Karslıoğlu, "Devletimiz çok güçlü bir ülke. Başka bir ülkede olsa vatandaş muhatap olacak bir devlet bulamazlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki bu hükümetimiz bunu gönül rahatlığıyla yapacağını ve insanların meskenlerine kavuşturacağına inancımız tamdır" diye konuştu.
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