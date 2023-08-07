İstanbul'da kuraklık tehlikesi! Kuruyan baraj meraya döndü

İSKİ barajlardaki su miktarının son 9 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı. Peki İstanbul barajlarındaki son durum ne? Detayları Hasan Zahid Ezim son durumu Alibey Barajı’ndan aktardı. Kuruyan barajda artık küçükbaş hayvanların otladığı görüldü.

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