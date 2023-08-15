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El ele İstanbul'u bitirdiler! İmamoğlu'nun 2019 seçimleri öncesi verdiği vaatler yeniden gündem oldu! Söz çok icraat yok...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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El ele İstanbul’u bitirdiler! İmamoğlu’nun 2019 seçimleri öncesi verdiği vaatler yeniden gündem oldu! Söz çok icraat yok...

Yeniden İBB Başkanlığına aday olması beklenen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri öncesi verdiğ ancak tutmadığı vaatler yeniden gündem oldu. A Haber ekranlarında yorumlanan o vaatler tek tek sıralanırken İmamoğlu döneminde İstanbul dibi gördü. İşte Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullara söz verip tutmadığı vaatler...

2019 yerel seçimleri öncesinde vatandaşlara verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan Ekrem İmamoğlu yeniden İBB Başkanlığına hazırlanırken akıllara o dönemde CHP tarafından verilen vaatler geldi.

İSTANBUL DİBİ GÖRDÜ

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu tarafından verilen bu vaatlerin hiçbiri tutulmazken, İstanbullular özellikle toplu taşıma konusunda dibi gördü.

2019 yerel seçimleri öncesi CHP'nin vaatleri:

Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız.

-Kurumlardan partizanlığı söküp atacağız.

- İstanbul'un ulaşım-trafik sorununu çözeceğiz.

- İstanbul için borçlanmak ihanettir.

-İstanbul'da ihaleler şeffaf olacak.

- Beş yılda 100 bin konut dönüştürülecek.

- Beş yılda İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz.

- İSPARK'ın ilk 1 saatinde ücret alınmayacak.

23 BİN KİŞİYİ İŞTEN ATTI

CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde verdiği vaatlerin hiçbiri yerine getirilmezken "Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız" diyen İmamoğlu tam 23 bin 298 kişiyi işten çıkardı.

Bunun yerine aralarında HDP'li isimlerin de olduğu tam 66 bin 712 yandaşını işe aldı.

İŞE ALINAN KİŞİLERİN PARTİLERİNE BAKIYORLAR

"Kurumlardan partizanlığı söküp atacağız" vaadi de yerine getirilmeyen vaatler arasında. Nitekim İBB'de işe alınan 100 kişiden 35'i CHP'ye yüzde 15'i ise İYİ Parti'ye gönül veriyor.

KENDİ YANDAŞLARIN İHALE YAĞMURU

"İstanbul'un ulaşım-trafik sorununu çözeceğiz" denildi ama otobüslerin hali ortada. Bakım onarım konusunda ihaleler yapıldı. Özgür Karabatak'ın şirketine veriliyor ihaleler. Ancak 2019 ayı öncesi böyle bir firma yok. Hatta otobüsü üreten firma bile yetersiz görülüyor. 2019'da nereden geldiği belli olmayan firmaya bu görev veriliyor.

GÜNDE 2000 ARAÇ ARIZALANIYOR

İETT'de günlük araç arıza sayısı 2000'e yaklaştı. Dört yılda otobüs alım sayıları düştü. Araç filosu giderek yaşlandı ve İstanbul'da trafik ilerleme hızı 10 km kadar düştü.

BORÇ TAVAN YAPTI

"İstanbul için borçlanmak ihanettir" denildi ama borcu bütçeye oranı AK Parti döneminde yüzde 89,2 olurken CHP döneminde bu oran yüzde 176,8 oldu.

İBB son 4 yılda nasıl yönetildi? İBB SON 4 YILDA NASIL YÖNETİLDİ?

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