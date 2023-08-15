El ele İstanbul’u bitirdiler! İmamoğlu’nun 2019 seçimleri öncesi verdiği vaatler yeniden gündem oldu! Söz çok icraat yok...

23 BİN KİŞİYİ İŞTEN ATTI

CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde verdiği vaatlerin hiçbiri yerine getirilmezken "Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız" diyen İmamoğlu tam 23 bin 298 kişiyi işten çıkardı.

Bunun yerine aralarında HDP'li isimlerin de olduğu tam 66 bin 712 yandaşını işe aldı.