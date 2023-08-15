Yeni konut kredisi geliyor! Herkes ev sahibi olabilecek! Kampanyanın detayları A Haber'de
İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni konut kredisi düzenlemesi yolda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sözünü ettiği düzenlemeyle ilgili ayrıntılar günyüzüne çıkmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) düzenleme üzerinde çalışmaya başladı. İlk kez konut alacaklara için gündemde olan 'konut kredisi' düzenlemesinin detaylarını A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.
A Haber muhabiri Merve Pekmez, ilk kez konut alacaklar için gündemde olan, konut kredisi düzenlemesinin detaylarını aktardı.
İlk kez ev sahipleri olacaklar için yeni konut kredisi düzenlemesi şu anda gündemde. 180 ay veda ve 1.20 seviyelerinde faiz ile çeşitli kampanyalar yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde finans dünyası ile buluşması kapsamında yaptığı konuşmada düzenlemenin ipuçlarını verdi.
Yılmaz, ilk kez ev sahibi olacakları teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durulduğunu vurguladı ve bu konuda Merkez Bankası'nın da çalışmaları var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile birlikte önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz dedi.
"180 AY VADE İLE..."
TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı'da yaptığı açıklamada, "Kamu bankaları nezdinde 10 yıl değil, daha önceki bazı kampanyalarda olduğu gibi 180 ay vade ile verileceğini planlıyoruz" dedi.
Süre bazında baktığımız zaman düzenleme için uzun vadeli bir konut kredisi uygulanabileceği konuşuluyor ve kredinin 10 yıl değil 15 yıl olması da seçenekler arasında konuşuluyor.
Özelmacılık, "Boş evlerinde kampanyaya alınabilmesi çok sağlıklı olacak, daha önce hiç kullanılmamış evlerinde, ikinci ellerinde kampanyaya dahil olması sektör açısından bir avantaj oluşturacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Merkez Bankamızın attıkları adımları desteklediklerini ve daha fazlasını beklediklerini ifade ettiler. CDS priminde düşüşten duyulan memnuniyeti dile getirdiler. 700'lerden 400'lere kadar düştü. Bu düşüş finans sisteminin uluslararası kaynaklara erişimini kolaylaştırıcı maliyetleri düşürücü etki yaratıyor. Orta vadeli programa da güçlü şeklide destek vermeye hazır olduklarını paylaştılar. Orta vadeli program eylül ayının ilk yarısında paylaşılmış olacak. Öngörülebilirliğin arttığı bir ortama geçiş olacak. Son dönemde Körfez bölgesinde yapılan çalışmalar da gündeme geldi. AB ile daha pozitif gündem oluşmasına vurgular yapıldı.
"RESESYONA DÜŞMEMEK İÇİN ÜRETİM VE İHRACAT SÜRMELİ"
Finans kesimi ile reel sektör arasındaki tamamlayıcılığı, birlikte çalışması gerektiğini hepimiz görüyoruz. Merkez Bankamızın yaptıığı miktar sıkılaştırmaları var. Bu yatırımı, ihracatı, üretimi kapsamıyor. Sürdürülebilir kalkınma kapsamında yatırıma dönük kredilerin daha seçici olması gerektiği konusunda tartışmalar yaptık. İstikrarlı büyüme hedefi içinde kredi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmemek için üretimi, ihracatı devam ettirme çabamız var. Bu ikisini aynı anda yapmak zorundayız.
"YENİ FİNANSAL ENSTRÜMANLAR GÜNDEME GELDİ"
Bankacılık sektöründe kısa vadeli mevduat yapısıyla uzun vadeli projelerin finanse edilmesi konusundaki zorluklar ifade edildi. Yeni finansal enstrümanlar da gündeme geldi. Kamu-özel diyaloğunun çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim.
"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ SAĞLAMALIYIZ"
Sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak durumundayız. İstikrarlı büyüme ile yola devam etme hepimizin mutabık kaldığı konu.
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