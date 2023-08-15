Yeni konut kredisi geliyor! Herkes ev sahibi olabilecek! Kampanyanın detayları A Haber’de

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Merkez Bankamızın attıkları adımları desteklediklerini ve daha fazlasını beklediklerini ifade ettiler. CDS priminde düşüşten duyulan memnuniyeti dile getirdiler. 700'lerden 400'lere kadar düştü. Bu düşüş finans sisteminin uluslararası kaynaklara erişimini kolaylaştırıcı maliyetleri düşürücü etki yaratıyor. Orta vadeli programa da güçlü şeklide destek vermeye hazır olduklarını paylaştılar. Orta vadeli program eylül ayının ilk yarısında paylaşılmış olacak. Öngörülebilirliğin arttığı bir ortama geçiş olacak. Son dönemde Körfez bölgesinde yapılan çalışmalar da gündeme geldi. AB ile daha pozitif gündem oluşmasına vurgular yapıldı.