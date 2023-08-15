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Baba-Oğul savaşında yeni perde! Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu İstanbul üzerinden boğma planı! "Aday değilsen İstanbul’a bir aday hazırlayacağım"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Baba-Oğul savaşında yeni perde! Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu İstanbul üzerinden boğma planı! Aday değilsen İstanbul’a bir aday hazırlayacağım

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından yaşanan hezimetle beraber CHP ve koalisyon masasında yer yerinden oynadı. 'Değişim' çağrıların baş gösterdiği parti içindeki kaosun bitmediği CHP'de, bu sefer de 'yerem seçim' şoku yaşıyor. Gelecek ve İYİ Parti gibi seçim döneminde ittifak içinde bulunduğu partiler 'yerel seçim'lere kendi tabanları ile gireceklerini dile getirirken, CHP'de tansiyon yükselmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan savaşın yeni detayları ise gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. CHP yandaşı Yarkadaş'ın katıldığı televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'boğma' planını gözler önüne serdi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Kararını ver belediye başkan adayı mısın değil misin? Bu tartışmalar partiyi yoruyor, aday değilsen İstanbul’a bir aday hazırlayacağım." dediğini açıkladı.

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından CHP'deki 'değişim' savaşının fitili ateşlenmişti. Baba-oğlu olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı büyük bir kaos ve entrikaya sahne olmuştu.

EKREM İMAMOĞLU VE KEMAL KILIÇDAROĞLU ARASINDA KOLTUK SAVAŞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' diyerek peş peşe çıkışlar yaparken Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez 'geminin kaptanı benim' diyerek koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.

ZOOM, İNTERNET SİTESİ, YEMEKLER...

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı internet sitesi kuran Ekrem İmamoğlu, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturdu.

Son olarak bir makale yayınlayan ve 'değişim' çağrısını tekrarlayan Ekrem İmamoğlu CHP'nin eski genel başkanları ile görüşmeler yaparak Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmaya çalıştı.

Özgür Özel ile birlikte hareket edebileceği de konuşulan İmamoğlu "16 milyon ve İstanbul'u tekrar kazanacağız" çıkışlarıyla rotayı İstanbul'a kırsa da son olarak Elazığ ve Tunceli'ye giderek Kılıçdaroğlu'nun memletinden yine "Genel Başkanlık" mesajları veriyor...

KEMAL KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'U İŞARET EDİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu'na her fırsatta "İstanbul'a aday olmasını isterim" diyerek İstanbul'u işaret ediyor...

İSTANBULLA BERABER İMAMOĞLU'DA GİDİYOR!

Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor.

"İSTANBUL'U KAZAN SONRA DA GEL ADAY OL"

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, CHP yandaş Barış Yarkadaş bomba açıklamalarda bulundu. "Kemal Kılıçdaroğlu Ahlatlıbel'de Ekrem İmamoğlu'na şunu söyledi diyen Yarkadaş, 'İstanbul'daki 14 ilçemizi 25'e çıkar, belediye meclisini de al 2024 seçimlerinde İstanbul'u bir daha kazan, sonra da gel aday ol' dedi" ifadelerini kullandı.

"KARARINI VER BELEDİYE BAŞKANI ADAYI MISIN DEĞİL MİSİN?"

CHP yandaşı Yarkadaş sözlerinin devamında, "Kemal Kılıçdaroğlu partinin sürekli değişim tartışmalarıyla meşgul edilmesinden duyduğu rahatsızlığı Ekrem İmamoğlu'na bir mesajla belirtti şunu söyledi 'Kararını ver belediye başkan adayı mısın değil misin? Bu tartışmalar partiyi yoruyor, aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam' dedi" açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU KARARLIĞINI MANİSA'DA GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu'nun kararlığını Manisa'da gösterdi diyen Yarkadaş, "Bu mesaj Ekrem İmamoğlu'na gitti. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararlığını Manisa örneğinde biliyor. Çünkü Manisa'da 24 yönetim kurulu üyesi istifa etti, Özgür Özel'in memleketidir. Kemal Bey Özgür Özel ile daha önce ihtilaf yaşayan, Selim Balaban'ın arkadaşı Ali Kuyumcu'yu yönetime atadı ve orada kararlığını gösterdi. Öte yandan Yarkadaş Özgür Özel'in bu durumu MYK'da öğrendiğini açıkladı.

MANSUR YAVAŞ: İMAMOĞLU'NUN YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI ANLAYAMIYORUM

Mansur Yavaş da buna benzer rahatsızlığını yakın çevresinde dile getiriyor ve Ekrem İmamoğlu'nun bu tutumunda rahatsız olduğunu ifade ederek 'Ekrem Başkan'ın ne yapmaya çalıştığını ben anlayamıyorum' diyor.

İMAMOĞLU İBB ADAYLIĞINA İLİŞKİN MESAJ VERECEK

Ekrem İmamoğlu yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin bir mesaj verecek. Ancak HDP ve İYİ Parti'nin tavırlarını bekleyecek. Bazı iddialara göre HDP aday çıkarırsa, İYİ Parti ittifaka katılmazsa aday olmayacak. Ama Kılıçdaroğlu'nun bir tercihini yap demesi sonrası yarın genel başkanlık için bir iddiasının olmadığına, İBB'yi tekrar kazanmak istediğine ilişkin bir mesaj verecek. Bu mesajdaki en önemli etmen Kılıçdaroğlu'nun kendisine yolladığı artık kararını ver adaysan adaylığını açıkla, aday değilsen de ben İstanbul'a bir aday çıkarıcam. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam demesidir.

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