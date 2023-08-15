Baba-Oğul savaşında yeni perde! Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu İstanbul üzerinden boğma planı! "Aday değilsen İstanbul’a bir aday hazırlayacağım"

İMAMOĞLU İBB ADAYLIĞINA İLİŞKİN MESAJ VERECEK

Ekrem İmamoğlu yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin bir mesaj verecek. Ancak HDP ve İYİ Parti'nin tavırlarını bekleyecek. Bazı iddialara göre HDP aday çıkarırsa, İYİ Parti ittifaka katılmazsa aday olmayacak. Ama Kılıçdaroğlu'nun bir tercihini yap demesi sonrası yarın genel başkanlık için bir iddiasının olmadığına, İBB'yi tekrar kazanmak istediğine ilişkin bir mesaj verecek. Bu mesajdaki en önemli etmen Kılıçdaroğlu'nun kendisine yolladığı artık kararını ver adaysan adaylığını açıkla, aday değilsen de ben İstanbul'a bir aday çıkarıcam. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam demesidir.