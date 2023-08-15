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Çekya'da Atatürk heykeline lobi engeli iddiası! Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'tan A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Çekya’da Atatürk heykeline lobi engeli iddiası! Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’tan A Haber’e özel açıklamalar

Disney Plus'ın Ermeni lobilerinin baskısıyla Atatürk dizisini engellemesinin yankıları sürerken bir engelleme de Çekya'nın başkenti Prag'da yaşandı. Prag'da Türk Büyükelçiliği'nin Cumhuriyetin 100. yılı için bir Atatürk heykeli dikmesi talebi reddedildi. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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