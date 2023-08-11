Atatürk karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, Disney'in skandal kararına suspus kaldı! Bölüm başına 850 bine 'Cüzdan Atatürkçülüğü'

Ermeni lobisinin Atatürk'e hakaretlerine, tehditlerine ve baskılarına boyun eğen Disney Plus, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı Atatürk dizisini platform üzerinden kaldırmış ve suspayı olarak ortağı olduğu FOX üzerinden yayınlanacağını duyurmuştu. Skandal karara büyük tepki yağarken her fırsatta Atatürkçü olduğunu iddia eden birçok oyuncu ise sessiz kaldı. İşsiz kalırım korkusu ile "cüzdan Atatürkçülüğü" yapanlar arasına son olarak Atatürk karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli de katıldı. Disney'in skandal kararıyla ilgili olarak "Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı." demekle yetinen İynemli, Disney Plus'a tek laf dahi etmedi. Ermeni lobisi sorusuna cevap verirken sesi titreyen İynemli büyük yepki çekti.