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Haberler Galeri Atatürk karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, Disney'in skandal kararına suspus kaldı! Bölüm başına 850 bine 'Cüzdan Atatürkçülüğü'

Atatürk karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, Disney'in skandal kararına suspus kaldı! Bölüm başına 850 bine 'Cüzdan Atatürkçülüğü'

Ermeni lobisinin Atatürk'e hakaretlerine, tehditlerine ve baskılarına boyun eğen Disney Plus, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı Atatürk dizisini platform üzerinden kaldırmış ve suspayı olarak ortağı olduğu FOX üzerinden yayınlanacağını duyurmuştu. Skandal karara büyük tepki yağarken her fırsatta Atatürkçü olduğunu iddia eden birçok oyuncu ise sessiz kaldı. İşsiz kalırım korkusu ile "cüzdan Atatürkçülüğü" yapanlar arasına son olarak Atatürk karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli de katıldı. Disney'in skandal kararıyla ilgili olarak "Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı." demekle yetinen İynemli, Disney Plus'a tek laf dahi etmedi. Ermeni lobisi sorusuna cevap verirken sesi titreyen İynemli büyük yepki çekti.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 11:41
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Atatürk karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, Disney’in skandal kararına suspus kaldı! Bölüm başına 850 bine ’Cüzdan Atatürkçülüğü’

FOX'UN dijital yayın platformu Disney Plus, bir skandala imza attı.

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Atatürk karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, Disney’in skandal kararına suspus kaldı! Bölüm başına 850 bine ’Cüzdan Atatürkçülüğü’

Türkiye'nin ulusal değerlerini hiçe sayan platform, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı diziyi yayından kaldırdı... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna yapılan bu saygısızlığın Ermeni lobisi baskısıyla alındığı ortaya çıktı.

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Atatürk karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, Disney’in skandal kararına suspus kaldı! Bölüm başına 850 bine ’Cüzdan Atatürkçülüğü’

Maliyetinin 8 milyon dolardan fazla olduğu belirtilen, fragmanı yayınlanan hatta yayın günü bile belli olan diziyle ilgili alınan karar, Türk halkını kızdırdı.

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Atatürk karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, Disney’in skandal kararına suspus kaldı! Bölüm başına 850 bine ’Cüzdan Atatürkçülüğü’

Türkiye'ye ve Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bu saygısızlık, büyük tepki aldı. Dizinin 29 Ekim'de FOX TV'de yayınlanacağı açıklansa da Türk halkı, Atatürk'e yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı. Abonelikler birer birer iptal edildi, boykot çağrısı yapıldı.

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Atatürk karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, Disney’in skandal kararına suspus kaldı! Bölüm başına 850 bine ’Cüzdan Atatürkçülüğü’

CÜZDAN ATATÜRKÇÜLERİNDEN ÇIT YOK!
Türkiye'nin tek yürek olup tepki göstermesi gereken bu saygısızlığa muhaliflerden ve her fırsatta 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenlerden 'çıt' çıkmadı...