CHP’ye üst üste ’yerel seçim’ darbeleri! HDPKK’dan İmamoğlu’na bomba gönderme: Bir suda iki defa yıkanılmaz...

'DEĞİŞİM'DE GERİ VİTES

Bu gelişmeler ışığında seçimlerdeki mağlubiyet sonrası kurultay hazırlıkları yapan CHP'de Ekrem İmamoğlu, merakla beklenen açıklamasını yaptı.

"İSTANBUL'U SAVUNMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUM"

İstanbul dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Ecdadımız bize büyük bir kültürel ve doğal miras bırakmıştır. İstanbul'a ihanet edilemez. Bu sadece Türkiye'ye değil insanlığa ihanet olur. Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum. Dört sene olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. 2019'da olduğu gibi İstanbul İttifakı'nın en güçlü şekilde kurmak için geliyorum. İstanbulluları ve kıymetli yurttaşlarımı bu yürüyüşe davet ediyorum. CHP'liler, İstanbullular inanan ki her şey çok güzel olacak."