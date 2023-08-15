CHP'ye üst üste 'yerel seçim' darbeleri! HDPKK'dan İmamoğlu'na bomba gönderme: Bir suda iki defa yıkanılmaz...
Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası ‘değişim’ çıkışıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı savaş başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geri adım attı. İstanbul'a 'mühürlendiğini' dile getiren İmamoğlu, İBB'ye aday olduğunu açıkladı. Öte yandan İmamoğlu, 2019'a gönderme yaparak İYİ Parti ve HDPKK'ya ittifak için göz kırptı. İYİ Parti ve Gelecek Partisi gibi seçim dönemindeki koalisyon masasından darbe üstüne darbe gelirken, bu kez de İmamoğlu’na, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den yanıt geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; ‘Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP’nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz" dedi. Türkmen'in İmamoğlu'na "Bizim çizgimize in desteğimizi al" mesajı göndermesi dikkat çekti.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken alınan ağır yenilginin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesmişti.
2024'te yapılacak 'yerel seçimler' yaklaşırken, CHP'ye koalisyon masasının ortakları tek tek darbe vurmaya devam ediyor.
BAY KEMAL'E KARŞI 'DEĞİŞİM' SAVAŞI
Bu durum CHP tabanında son derece rahatsızlık oluştururken, partide Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan, Özgür Özel gibi isimler 'değişim' hareketi başlatarak Kılıçdaroğlu'na karşı adeta savaş açtı.
ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI
Hatta Ekrem İmamoğlu 'iktidar için değişim" adında bir internet sitesi kurmasının yanında CHP'nin ağır toplarıyla yaptığı Zoom toplantısında adeta Kılıçdaroğlu'na karşı darbe hazırlığı içine girdi. Sonrasında görüntülerin sızmasıyla birlikte geri adım atan İmamoğlu'na CHP'deki Kılıçdaroğlu destekçileri yoğun tepki gösterdi.
"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.
AKŞENER 26 AĞUSTOS'TA İPİ KOPARACAK
İYİ Partili isimler ittifakı bitirecek zemini oluştururken son darbeyi Meral Akşener'in vuracağı konuşuluyor. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" gündeme geldi.
"GELECEK PARTİSİ OLARAK GİRECEĞİZ"
Yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.
'DEĞİŞİM'DE GERİ VİTES
Bu gelişmeler ışığında seçimlerdeki mağlubiyet sonrası kurultay hazırlıkları yapan CHP'de Ekrem İmamoğlu, merakla beklenen açıklamasını yaptı.
"İSTANBUL'U SAVUNMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUM"
İstanbul dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Ecdadımız bize büyük bir kültürel ve doğal miras bırakmıştır. İstanbul'a ihanet edilemez. Bu sadece Türkiye'ye değil insanlığa ihanet olur. Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum. Dört sene olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. 2019'da olduğu gibi İstanbul İttifakı'nın en güçlü şekilde kurmak için geliyorum. İstanbulluları ve kıymetli yurttaşlarımı bu yürüyüşe davet ediyorum. CHP'liler, İstanbullular inanan ki her şey çok güzel olacak."
BİR DARBE DE TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP'DEN!
Sağlıklı bir seçim muhasebesi yapmadan ittifakların konuşulmaması gerektiğini belirten HDPKK Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, "Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Dolayısıyla ittifaklar meselesini bugünden tartışmanın da yanlış olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
Türkmen öncelikli hedeflerinin Emek Özgürlük İttifakı'nı genişletmek olduğunu dile getiren Türkmen, "Biz Emek Özgürlük İttifakı'nı nasıl genişleteceğimizi, mücadele odaklarını neyin üzerine kurmamız gerektiğini daha fazla önemsiyor ve tartışıyoruz" dedi.
"BİR SUDA İKİ DEFA YIKANILIR MI?"
Geçmiş seçimlerdeki "Aday çıkarmama" deneyimlerini de hatırlatan HDPKK'lı Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz" şeklinde konuştu.
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