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Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan'dan başörtülü kadına saldırı

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Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Paw Guards’ın yöneticisi Burak Arslan’dan başörtülü kadına saldırı

Paw Guards isimli oluşumla "sokak köpeklerinin haklarını savunuyorum" diyen Burak Arslan, büyük bir skandala daha imza attı. Daha önce 81 ilde sokak köpeklerini korumak için "insan öldürmeye" davetiye veren Arslan, bugün başörtülü kadına alçakça bir saldırıda bulundu. Arslan, İstanbul Kağıthane'de parkta topuyla oynayan çocuğun annesine giderek, küçük çocuğun köpeğe saldırdığını söyleyip aileye tahrik edici hareketlerde bulundu. Annenin çocuğunu korumasını dahi hazmedemeyen saldırgan Arslan, kadının başörtüsüne dil uzattı. Görenleri çileden çıkaran olayı kendince kameraya alıp haklılığını ispat etmeye çalışan sözde sokak köpeği savunucu Burak Arslan başörtülü kadına "Türbanından utan" diyerek sabırları taşırdı.

Her ilde saldırı timi kuracaklarını açıklayan ve cinayet çağrısında bulunan Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan İstanbul Kağıthane'de ortaya çıktı.

TEHDİT ETTİ PARMAK SALLADI
Sokak hayvanları üzerinden provokasyon yapmaya çalışan Arslan, Kağıthane'de bir parkta kadının çocuğunun köpeğe top attığını iddia ederek vatandaşların üzerine yürüdü parmak salladı, tehdit etti.

ALÇAKÇA İFADELER: TÜRBANINDAN UTAN
Parktaki vatandaşlar durum karşısında provokatör Arslan'a sözlü ve fiziki olarak tepki gösterdi. Ortalığın karıştığı kavgada Arslan başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulunarak saldırdı. Arslan, "türbanından utan" diyerek kadınları aşağılarken o anlar ise kameralara yansıdı.

VATANDAŞLARI TEHDİT ETTİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Öte yandan videoyu kayda alan Burak Arslan, "başıboş köpekleri toplayın" diyen vatandaşları tehdit ettiği için geçtiğimiz ay, "halkı paniğe sevk etmek ve korku oluşturmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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