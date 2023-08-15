Paw Guards’ın yöneticisi Burak Arslan’dan başörtülü kadına saldırı

ALÇAKÇA İFADELER: TÜRBANINDAN UTAN

Parktaki vatandaşlar durum karşısında provokatör Arslan'a sözlü ve fiziki olarak tepki gösterdi. Ortalığın karıştığı kavgada Arslan başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulunarak saldırdı. Arslan, "türbanından utan" diyerek kadınları aşağılarken o anlar ise kameralara yansıdı.