İYİ Parti’de kaçınılmaz son! 3’e bölündüler

Partinin eski isimlerinden Aytun Çıray da yaptığı açıklamada bu sözleri destekleyerek, "İYİ Parti'de bir grup AK Parti-MHP ile işbirliğini savunuyor" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ittifak" çağrısına net bir yanıt vermekten kaçınan ve ucu açık cümleler kuran İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise "millete kulak vereceklerine" yönelik mesajıyla dikkat çekmişti.

Hem CHP hem de MHP'nin ittifak davetine ilişkin Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta birinci ağızdan daha kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.