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İYİ Parti'de kaçınılmaz son! 3'e bölündüler

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.08.2023
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İYİ Parti’de kaçınılmaz son! 3’e bölündüler

İYİ Parti'de 2024 yerel seçimler öncesi "bölünme tehlikesi" kendini iyice hissettirdi. Partinin milliyetçi kesimi "Cumhur İttifakı'na katılalım" derken, bir kesim siyaseten büyük zarar gördükleri CHP ile işbirliğine devam etmek istiyor. Akşener'in liderliğinde partinin geri kalan kısmı ise hiçbir ittifaka dahil olmadan kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiğini Genel Başkan'a iletti. Üç farklı görüşün hüküm sürdüğü İP'in, yakın gelecekte nasıl bir tavır sergileyeceği büyük merak konusu.

14-28 Mayıs seçimlerinden ağır yaralı çıkan, bu süreçte Yavuz Ağıralioğlu, Aytun Çıray ve Ahat Andican gibi birçok önemli ismini kaybeden İYİ Parti'de yerel seçimlere yönelik değerlendirmeler sürüyor.

3-6 Mart krizinde Kılıçdaroğlu'nun fondaş medyası tarafından linç edilen Akşener, bu olayın ardından CHP'nin HDP ile kol kola girmesi, devamında ise Zafer Partisi'ne kapalı kapılar ardında bakanlıklar verilmesi sebebiyle büyük rahatsızlık yaşamıştı.

Partisinin kurultayında en büyük pişmanlığının "CHP'den 15 vekil istemek" olduğunu itiraf eden Akşener, bunun kendilerine "kuyruk siyasetine" mal olduğunu da açık açık söylemişti.

3 FARKLI GÖRÜŞ

Son seçim sürecinde yaşanan krizlerin ardından parti içinde CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkinin arttığı bilinirken, yerel seçimlere yönelik ise 3 farklı görüş ön plana çıktı.

Parti yönetimindeki çoğunluğun seçimlere "hiçbir ittifaka dahil olmadan" girmeyi savunduğu bildirildi. Özellikle hükümete muhalif isimlerin ise yeniden CHP ile kol kola girmek istediği, bu sayede pazarlık güçlerinin 2019'a kıyasla daha fazla olacağını dillendirdiği belirtiliyor.

Milliyetçi kimliğe sahip bazı isimlerin ise Cumhur İttifakı'na katılarak "yeni bir yol haritası çizmek" üzerine tutum takındığı öne sürüldü.

GÖZLER 26 AĞUSTOS'TA

Kısa süre önce gündemi sarsan açıklamalar yapan İYİ Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması gerektiğini savunmuş ve bunu parti içinden birçok siyasinin istediğini vurgulamıştı.

Partinin eski isimlerinden Aytun Çıray da yaptığı açıklamada bu sözleri destekleyerek, "İYİ Parti'de bir grup AK Parti-MHP ile işbirliğini savunuyor" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ittifak" çağrısına net bir yanıt vermekten kaçınan ve ucu açık cümleler kuran İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise "millete kulak vereceklerine" yönelik mesajıyla dikkat çekmişti.

Hem CHP hem de MHP'nin ittifak davetine ilişkin Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta birinci ağızdan daha kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.

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