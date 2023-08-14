AK Parti 22 yaşında! Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: Hayat pahalılığı sorununu çözeceğiz

Bizim bu muhterislerle kaybedecek tek bir anımız bile yok. Varsın onlar kendi sahte dünyalarında siyasetçilik oynamayı sürdürsün. Bize düşen görev bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, diğer yandan yaklaşan 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlanmak için gece gündüz çalışmaktır."

"HER İNSANIMIZIN HAYAT SEVİYESİNİ ESKİSİNİN DE ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

AK Parti'nin, 22 yıllık tarihinin iktidarda geçen 21 yılı boyunca bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza attığını, hayatına dokunmadık ve refahını artırmadık tek bir fert bırakmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: