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CHP’yi ‘yerel seçim’ tedirginliği sardı! İYİ Parti'ye "İttifak yapmazsak kaybederiz" göndermesi! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2023
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CHP’yi ‘yerel seçim’ tedirginliği sardı! İYİ Parti’ye İttifak yapmazsak kaybederiz göndermesi! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı…

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İYİ Parti'de Meral Akşener, seçimler sonrası yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koydu. Yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti arasındaki ‘kaos’ her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, Akşener’in 26 Ağustos’ta CHP’ye yönelik yapacağı ‘Büyük Taarruz’un tedirginliği şimdiden baş gösterdi. CHP'li Berhan Şimşek, 1994 seçimlerinden örnek verip akla ziyan bir şekilde "94 yılında Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u almamıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyun %37-40'ı ile seçilmiştir. Niye 5 parti ayrı ayrı girdi" ifadelerini kullandı. Öte yandan, İYİ Parti’ye ‘ittifak’ göndermesinde bulunan Şimşek, “Önümüzdeki seçimde partiler iş birliği yaparak girmezlerse seçimlerin sonucu bugünden bellidir” dedi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP ve İYİ Parti arasındaki kaos 'yerel seçimler' öncesi alev aldı. Durum öyle bir boyut kazandı ki kriz günden güne yeni skandallarıyla gündeme gelmeye devaam ediyor.

Meral Akşener'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor.

Hatırlanacağı üzere Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"EMEKLİ OL KEMAL..."

Takip eden süreçte "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" diyen Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'emekli ol' diye yüklenmişti.

AKŞENER'DEN CHP'YE BÜYÜK TAARRUZ

Bir yandan da gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara çevrildi.

Kulislerde Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği konuşulmaya başlandı.

CHP'DE YEREL SEÇİM TEDİRGİNLİĞİ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'yi "Yerel seçimde kaybedeceğiz" tedirginliği sardı.

Yandaş Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan yandaş CHP'li Berhan Şimşek,1994 seçimlerinden örnek verip akla ziyan bir şekilde "94 yılında Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u almamıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyun %37-40'ı ile seçilmiştir. Niye 5 parti ayrı ayrı girdi" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'YE 'İTTİFAK' SERZENİŞİ

Aynı programda bulunan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'ye serzenişte bulunan CHP'li Şimşek, "Bu seçimde seçmen incindi, kırıldı. Ama önümüzdeki seçimde partiler iş birliği yaparak girmezlerse seçimlerin sonucu bugünden bellidir" dedi.

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