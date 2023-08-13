CHP’yi ‘yerel seçim’ tedirginliği sardı! İYİ Parti'ye "İttifak yapmazsak kaybederiz" göndermesi! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı…

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP ve İYİ Parti arasındaki kaos 'yerel seçimler' öncesi alev aldı. Durum öyle bir boyut kazandı ki kriz günden güne yeni skandallarıyla gündeme gelmeye devaam ediyor.

Meral Akşener'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor.