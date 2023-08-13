CHP yandaşı Feyzan’dan bomba iddia: TİP seçim döneminde CHP’den 30 milyon TL aldı

KÜÇÜK ORTAKLARDAN BÜYÜK VURGUN

Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı.

Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Bol kepçeden sandalye dağıtan Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında hezimete uğrayan koalisyon masasının skandalları bir bir gündeme gelmeye devam ediyor.