İYİ Parti'den CHP'ye söğüşçüler için üstü kapalı talimat: Kapıyı gösterin!
Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası altılı koalisyonda tam bir kaos yaşanırken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale masadaki söğüşsever küçük ortakları hedef aldı. Bu partilerle ittifakın sürmesi durumunda yerel seçimlerde de istenen sonucun alınamacağını söyleyen Özlale, CHP'ye "kapıyı gösterin" çağrısı yaptı. Diğer yandan Özlale, "Partilerin hür ve müstakil olarak kendi ayakları üzerinde durması gereken bir dönemdir" diyerek seçimlere ayrı girebileceklerinin sinyalini verdi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti ile küçük ortaklar mağlubiyet sonrası isyan bayrağını açtı.
"EMEKLİ OL EVİNE GİT"
Seçimler öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden Meral Akşener seçimlerin kaybedilmesinin ardından yaptığı açıklamada "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.
CHP İLE TÜM İPLER KOPMA YOLUNDA
İYİ Parti'de Akşener'in bu çıkışı sonrası 2024 yerel seçimlerinde CHP ile ittifakın biteceği konuşulurken bu konuda parti içinden üst üste açıklamalar geldi.
Akşener'in 26 Ağustos'ya yapacağı açıklamayla CHP ile ipleri tümden koparacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.
SÖĞÜŞ SONRASI SATIŞLAR
CHP listelerinden 38 vekil koparan küçük ortaklar söğüş bitince satışa başladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" dedi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin "CHP ile iş birliğinin karşılığını alamadık" açıklamasını yaptı.
"KENDİ LOGOMUZLA SEÇİMLERE KATILACAĞIZ"
CHP listelerinden 3 vekil koparan Demokrat Parti de "CHP'siz yerel seçim" planını gündemine aldı. Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, 81 ilde kendi logosu ve adayları ile seçime katılacaklarını açıkladı. Aksoy, "81 ilde kendi adaylarımızı ve meclis üyelerimizi çıkartacağız. Kendi logomuz ve kurumsal kimliğimizle seçimlere katılacağız" dedi.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE GİZLİ TALİMAT
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'den CHP'ye "Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat'ı sırtından at" çağrısı geldi.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE "KÜÇÜK TOKATÇILARI SIRTINDAN AT" ÇAĞRISI
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "6'lı masa sürecinde kendilerini yeteri kadar anlatamadıkları için oy alamayan partiler" diyerek CHP listelerinden seçime giren Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat'ı hedef aldı.
Özlale, bu partilerle iş birliği yapılması durumunda yaklaşan yerel seçimlerde istenilen sonucun alınmayacağını vurguladı.
Ümit Özlale şu ifadeleri kullandı;
6'lı masa sürecinde kendilerini yeteri kadar anlatamadıkları için oy alamayan partiler seçmen tabanlarını genişletirlerse ve ileride bir masaya oturulacak olursa o masa çok daha sağlıklı bir iş birliğine gidebilir.
Fakat biz yine şimdiden tamamıyla 3-4 partinin ittikıyla hareket edersek, iç içe geçmişlik olursa önümüzdeki seçimlerde de istediğimizi alamayız.
"SEÇİMLERE MÜSTAKİL GİRECEĞİZ" MESAJI
Şu anda partilerin kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirten Özlale, "Yani ileride olası bir iş birliğinin doğru bir sonuç verebilmesi için şu anda partilerin hür ve müstakil olarak kendi ayakları üzerinde durması gereken bir dönemdir. Bizim samimiyetle 14-28 Mayıs'tan çıkardığımız sonuçlardan bir tanesi budur" dedi.
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