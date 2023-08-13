İYİ Parti’den CHP’ye söğüşçüler için üstü kapalı talimat: Kapıyı gösterin!

Ümit Özlale şu ifadeleri kullandı;



6'lı masa sürecinde kendilerini yeteri kadar anlatamadıkları için oy alamayan partiler seçmen tabanlarını genişletirlerse ve ileride bir masaya oturulacak olursa o masa çok daha sağlıklı bir iş birliğine gidebilir.



Fakat biz yine şimdiden tamamıyla 3-4 partinin ittikıyla hareket edersek, iç içe geçmişlik olursa önümüzdeki seçimlerde de istediğimizi alamayız.