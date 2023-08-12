12 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İYİ Parti'nin oyları eridi! Aytun Çıray "Güven bunalımı var" diyerek itiraf etti: Yüzde 5 civarında

İYİ Parti'nin oyları eridi! Aytun Çıray "Güven bunalımı var" diyerek itiraf etti: Yüzde 5 civarında

Bir canlı yayına katılan eski İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray bomba açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin oylarının eridiğini ifade eden Çıray, kendisine gelen anketleri açıkladı. "Güven bunalımı var" sözleriyle erimenin nedenini açıklayan Çıray, "Partinin oyları yüzde 5'ler civarında." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 08:42
  • 1
  • 8
İYİ Parti’nin oyları eridi! Aytun Çıray Güven bunalımı var diyerek itiraf etti: Yüzde 5 civarında

İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray, 14 ve 28 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala İYİ Parti'deki büyük çöküşü maddeler halinde sıralamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
İYİ Parti’nin oyları eridi! Aytun Çıray Güven bunalımı var diyerek itiraf etti: Yüzde 5 civarında

Daha sonra, "Türk toplumu ile Akşener arasında güven bunalımı oluştu" diyerek istifasını açıklayan Çıray, günlerce siyaset gündeminde yerini almıştı.

  • 3
  • 8
İYİ Parti’nin oyları eridi! Aytun Çıray Güven bunalımı var diyerek itiraf etti: Yüzde 5 civarında

Çıray'ın, partisi hakkındaki tespit ve düşünceleri İYİ Parti'de depreme neden olurken üzerine 14-28 Mayıs hezimetleri de eklenince İYİ Parti adeta kaynamaya başladı.

  • 4
  • 8
İYİ Parti’nin oyları eridi! Aytun Çıray Güven bunalımı var diyerek itiraf etti: Yüzde 5 civarında

AYTUN ÇIRAY'DAN BOMBA İTİRAF
Seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet cephesinde ise seçim sonrası sular durulmuyor. Katıldığı canlı yayında eski partisi hakkında itiraf niteliğinde yeni açıklamalara imza atan Çıray, kritik değerlendirmelerde bulundu.

  • 5
  • 8
İYİ Parti’nin oyları eridi! Aytun Çıray Güven bunalımı var diyerek itiraf etti: Yüzde 5 civarında

'GÜVEN BUNALIMI' VURGUSU
İstifa ederken partideki 'güven bunalımı'na işaret eden Çıray bu kez de yine 'güven bunalımı' vurgusu yaptı.