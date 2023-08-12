12 Ağustos 2023, Cumartesi
İYİ Parti'nin oyları eridi! Aytun Çıray "Güven bunalımı var" diyerek itiraf etti: Yüzde 5 civarında
Bir canlı yayına katılan eski İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray bomba açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin oylarının eridiğini ifade eden Çıray, kendisine gelen anketleri açıkladı. "Güven bunalımı var" sözleriyle erimenin nedenini açıklayan Çıray, "Partinin oyları yüzde 5'ler civarında." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 12.08.2023 08:42
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