Muğla deprem son dakika | İzmir, Aydın, Manisa, Bodrum Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi
Son dakika haberleri... Ege Denizi Girit Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için vatandaşlar son dakika deprem haberlerini yakında takip ediyorlar. İşte 13 Ağustos Pazar günü Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin detayları...
Son dakika haberleri... Ege Denizi Girit Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için vatandaşlar son dakika deprem haberlerini yakında takip ediyorlar. İşte 13 Ağustos Pazar günü Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin detayları...
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [320.78 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2023-08-13
Saat:10:49:38 TSİ
Enlem:35.554 N
Boylam:24.172 E
Derinlik:4.9 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
13-08-2023 10:49:38 35.554 24.172 4.9 MW 4.8 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [320.78 km] Bodrum (Muğla) 598837
13-08-2023 10:18:44 38.448 37.291 7.05 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 598836
13-08-2023 09:58:45 38.443 37.318 6.98 ML 2.8 Darende (Malatya) 598835
13-08-2023 09:07:17 38.059 36.409 7.07 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 598832
13-08-2023 09:04:45 38.276 38.257 7 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 598834
13-08-2023 09:01:31 38.411 37.251 7.1 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 598833
13-08-2023 08:46:57 38.159 37.874 10.42 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya) 598831
13-08-2023 08:43:57 37.424 37.162 6.53 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) 598830
13-08-2023 08:28:37 37.772 37.639 9.73 ML 1.9 Gölbaşı (Adıyaman) 598829
13-08-2023 08:22:09 38.083 36.759 7 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 598828
13-08-2023 07:46:26 38.092 37.166 7.02 ML 2.1 Ekinözü (Kahramanmaraş) 598827
13-08-2023 07:43:21 37.994 36.608 7.94 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş) 598826
13-08-2023 07:20:18 38.446 37.295 4.88 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 598824
13-08-2023 07:18:22 38.225 38.172 7 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 598825
13-08-2023 07:02:43 37.888 36.596 7 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 598823
13-08-2023 06:59:40 37.972 38.094 7.01 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 598822
13-08-2023 06:14:01 38.222 38.116 7 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 598821
13-08-2023 05:40:45 38.324 38.22 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 598820
13-08-2023 05:39:55 38.148 38.575 7 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 598818
13-08-2023 05:34:54 38.294 38.204 7.02 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 598819
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