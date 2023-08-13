Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Sığınmacıların dönüşüne Halep modeli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Suriyeli sığınmacılar ve kaçak göçmenler ile ilgili eş zamanlı bir çalışma yürütülüyor. Suriyelilerin dönüşü için "Halep modeli"nin devreye sokulması planlanırken, 90 günlük vize ile Türkiye'ye gelip daha sonra uzatmak isteyenler için AB örneği uygulanacak.
Türkiye'nin sığınmacı ve kaçak göçmenler ile ilgili sorunların tamamen ortadan kalkması için kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Sığınmacıların geri gönderilmesi ve düzensiz göçle mücadele konusunda AK Parti genel merkez, grup ve İçişleri Bakanlığı arasında üçlü bir mekanizma oluşturuldu. Bu mekanizma sayesinde hem uygulama hem de yasal adımlar hızla atılacak.
YENİ MODEL
Suriyeli sığınmacılar ve kaçak göçmenler ile ilgili yeni modelin detayları şöyle:
İŞYERLERİ AÇILACAK
Suriyelilerin dönüşü için öncelikli olarak orada barınma ve istihdam sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Barınma için Katar ile ortak konutlar yapılıyor. Gaziantep başta olmak Suriye sınırındaki illerdeki işverenler güvenli bölgelerde işyerleri açmak istiyor. Bu yapıldığında oralarda ticari hayat canlanacak ve istihdam yaratılacak.
HALEP MODELİ
Asıl hedef ise güvenli bölgelerdeki sistemin Halep'de de uygulanması. Türkiye bu konuda Rusya ve Suriye ile görüşüyor. Görüşmelerin içeriği ise Halep'in merkez alınarak, sosyal ve ticari hayatın canlandırılması. Güvenli bölgelerin yanı sıra Halep de canlanırsa Türkiye'de yaşayan yüz binlerce Suriyeli ülkelerine geri dönecek.
EŞ ZAMANLI DİĞER ADIMLAR
Kaçak göçmenler konusunda da yeni adımlar atılacak. Pakistan ve Afganistan başta olmak üzere kaçak göçmenlere karşı ülkelerle ilişkiler geliştiriliyor. Ülkelerine gönderilenler kaçak göçmenler için ülkelerinin havayolları tercih ediliyor. Böylelikle kaynak ülkeye de destek verilmiş oluyor.
VİZEDE AB MODELİ
90 günlük vize ile Türkiye'ye gelip daha sonra uzatmak isteyenler için AB örneği uygulanacak. Bu kişilerden banka hesaplarına ait bilgiler, gelir, tapu gibi belgeler ve sağlık sigortası istenecek. Bu belgeler yoksa vize verilmeyecek ve ikamet izni uzatılmayacak.
KAÇAK YABANCI ÇALIŞTIRILMAYACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancı işçiler ile ilgili bir hazırlık yapıyor. Bu konuda bir rehber çıkarılacak. Yabancı işçi çalıştıranlara eğitimler verilecek, mevzuat hatırlatılacak, hangi koşullarda ne şekilde yabancı işçi çalıştırılacağı anlatılacak. Kaçak yabancı çalıştırılmasına izin verilmeyecek.
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