Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Sığınmacıların dönüşüne Halep modeli

Türkiye'nin sığınmacı ve kaçak göçmenler ile ilgili sorunların tamamen ortadan kalkması için kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Sığınmacıların geri gönderilmesi ve düzensiz göçle mücadele konusunda AK Parti genel merkez, grup ve İçişleri Bakanlığı arasında üçlü bir mekanizma oluşturuldu. Bu mekanizma sayesinde hem uygulama hem de yasal adımlar hızla atılacak.