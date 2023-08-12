Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu kaleme aldı: Erdoğan siyaset okulu | Yerel seçimler için 81 il tam saha seferberlik…

"ERDOĞAN SİYASET OKULU"

İşte bu süreç, "Erdoğan Siyaset Okulu"nun birinci kuralının özetidir. Kazanılan seçimin coşkusuna kapılmadan bir sonraki seçim için hazırlıklara başlamak!

Bakınız... Bugün AK Parti, Türkiye genelinde hummalı bir çalışma içinde. 81 ilde tam saha siyaset için seferberlik ilan edilmiş durumda. 7 Ekim 2023'teki kongreye kadar kabine üyeleri (bakanlar) genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan ekipler Türkiye'yi iki kez dolaşmış ve canlı bilgilerle Ankara'ya dönmüş olacaklar. Üstelik bu ziyaretler sadece valilik veya belediyeye gitmekle sınırlı değil. Elbette protokoler temaslar yapılmakta fakat doğrudan halkın nabzının tutulması ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler esas alınmakta.