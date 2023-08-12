Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu kaleme aldı: Erdoğan siyaset okulu | Yerel seçimler için 81 il tam saha seferberlik…
14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve MHP’nin başını çektiği Cumhur İttifakı, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçime odaklandı. Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde sahaya inecek olan AK Parti kurmayları bu seçimden de fire vermeden destan yazmak istiyor. Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin seçim stratejisini anlatan “Erdoğan Siyaset Okulu” başlıklı önemli bir yazı kaleme aldı. Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan’ın son seçimde yeniden başkan seçildiğine ilişkin değerlendirmeye takılmadan, ‘İstanbul ve Ankara'da durum nedir? Bana bu tabloyu analiz edin’ talimatını verdiğini aktaran Müderrisoğlu, yerel seçimler için de AK Parti’nin 81 ilde tam saha siyaset için seferberlik ilan ettiğini ifade etti.
Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimler için çalışmalarına başladı.
Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Başkan Erdoğan ve AK Parti kurmaylarınca vatandaşlara belediyecilik adına verilecek hizmetler ve projeler tek tek anlatılacak.
Peki, AK Parti'de yeni seçim stratejisi nasıl işleyecek? Başkan Erdoğan ekibine hangi talimatları verdi.
(Fotoğrafta yazar Okan Müderrisoğlu)
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, "Erdoğan siyaset okulu" başlıklı bir yazı kaleme alarak AK Parti tarafından ortaya konulacak olan faaliyetleri anlattı.
İşte Okan Müderrisoğlu'nun 12 Ağustos 2023 Cumartesi günkü köşesine taşıdığı o yazı…
"ZORLU EKONOMİK VE SİYASAL ŞARTLARDA SEÇİM ZAFERİNE İMZA ATILDI"
"28 Mayıs 2023, saat 18.00... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'den aranır. Sandık müşahitlerinden, Teşkilat ve Seçim İşleri başkanlıklarına gelen sonuçlar ve partide yapılan simülasyonlar Erdoğan'a iletilir. Hayli erken bir saatte, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıyoruz" bilgisi verilir. CHP'nin ittifak ortakları ile neredeyse üç yıldır üzerinde çalıştığı seçim sonucu alma sistemi sandıkların kapandığı andan itibaren iflas ederken, AK Parti'nin birkaç saat içinde nihai neticeye dair projeksiyonu paylaşması elbette dikkate değer. Hatta başarıdır da. Öyle ya... Zorlu ekonomik ve siyasal şartlarda yeni bir seçim zaferine imza atılmıştır.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATI
Gel gör ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden seçildiğine ilişkin değerlendirmeye takılmadan, "İstanbul ve Ankara'da durum nedir? Bana bu tabloyu analiz edin" talimatını verir.
Erdoğan'la yakın çalışan AK Parti Genel Merkez yönetim kadrosu için Külliye'den gelen cevap şaşırtıcı olmasa da telefonda kısa bir duraksama yaşanır. İlk dakikada bazı yorumlar aktarılır. AK Parti kurmayları vakit geçirmeksizin ekipleri kurar. YSK'nın resmi sonuçları ilanını takiben, İstanbul'dan başlayarak bilhassa 30 ildeki durumu ilçe ilçe, mahalle mahalle, sandık sandık araştırır, oy kayması yaşanan bölgeleri ve nedenlerini saha çalışmasıyla da destekler, Cumhurbaşkanına dosya olarak sunar.
"ERDOĞAN SİYASET OKULU"
İşte bu süreç, "Erdoğan Siyaset Okulu"nun birinci kuralının özetidir. Kazanılan seçimin coşkusuna kapılmadan bir sonraki seçim için hazırlıklara başlamak!
Bakınız... Bugün AK Parti, Türkiye genelinde hummalı bir çalışma içinde. 81 ilde tam saha siyaset için seferberlik ilan edilmiş durumda. 7 Ekim 2023'teki kongreye kadar kabine üyeleri (bakanlar) genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan ekipler Türkiye'yi iki kez dolaşmış ve canlı bilgilerle Ankara'ya dönmüş olacaklar. Üstelik bu ziyaretler sadece valilik veya belediyeye gitmekle sınırlı değil. Elbette protokoler temaslar yapılmakta fakat doğrudan halkın nabzının tutulması ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler esas alınmakta.
MUHALEFETİN İBRETLİK HALİ
CHP'deki dağınıklık, CHP listelerinden çöpsüz üzüm misali milletvekilliği kazanan partilerdeki rahatlık, İYİ Parti'de gelişen siyasi kabadayılık, Yeşil Sol Parti'deki belirsizlik, siyaseten çok ilginç ve ibret verici bir manzaraya işaret ediyor.
AK Parti'nin ise siyasi rakiplerde olup bitenleri göz ardı etmediğini ama asıl kendi hedeflerine odaklandığını yine ve yeniden bir kenara yazmak gerek.
Kanımca...
AK PARTİ ATAĞA GEÇTİ
Belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de vakit kaybedilmeyecek. 7 Ekim'deki kongre ve sonraki hafta düzenlenecek AK Parti Kampı, güncel değerlendirmeler yanında yeni isimlere, yenilikçi fikirlere de kapı aralayacak. Böylece ekim sonu veya en geç kasım ayı başında AK Parti'nin 30 büyükşehirden başlamak kaydıyla belediye başkan adaylarını tanıttığı ve bu isimlerin hemen sahada çalıştıkları görülecek!
Özetle...
"SEÇİM KAZANMA SANATI"
Sn. Tayyip Erdoğan'ın müellifi olduğu, AK Parti'de ete kemiğe bürünen ve her seçimde test edilip onaylanan bir metot söz konusu. Bunun, "seçim kazanma sanatı" olduğu bir gerçek. Muhalefet partilerinin de öykündüğü AK Parti Ekolü bağlamında, "Taklit, aslını yaşatır" denilebilir.
Unutmadan..
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN LOKOMOTİF GÜCÜ..."
Lider ve parti faktörü kadar adayın ismi ve siyasi performansı ile genel ekopolitik şartlar da seçimin kaderini belirleyecektir. AK Parti tam da bu nedenle, Sn. Erdoğan'ın lokomotif gücüne siyasi yük vagonları eklemeden ama liderin enerjisini sinerjiye çevirerek, toplumun moral kondisyonunu yükselterek ve ittifak kurgularını gözeterek umduğu sonuçları alabilecektir.
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