AK Parti'den İstanbul'a özel hazırlık! Yerel seçim çalışması hız kazandı
2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi AK Parti çalışmalarına hız verdi. Büyük kentlerin büyük ilçeleriyle ilgili seçmen analizi çalışması başlatan AK Parti, Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Kartal, İzmir'de Buca, Adana'da Kozan gibi ilçelerin siyaset potansiyelini ölçecek.
Yerel seçim çalışmalarını hızlandıran AK Parti büyük kentlerin büyük ilçeleriyle ilgili seçmen analizi çalışması başlattı. Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kartal, İzmir'in Buca, Adana'nın Kozan gibi ilçelerinin siyaset potansiyeli ölçülecek.
AK Parti, yerel Seçim hazırlıkları kapsamında önemli bir çalışma başlatıyor. Edinilen bilgilere göre Ankara, İstanbul ve İzmir gibi CHP'nin yönetimindeki yerleri kazanmak için çalışma yapan AK Parti, illerin büyük ilçelerini de analiz edilecek. Örneğin, Ankara'nın Çankaya ilçesi, İstanbul'un Kartal ilçesi, İzmir'in Buca ilçesi ya da Adana'nın Kozan gibi ilçelerinin siyaset potansiyeli ölçülecek. Parti ayrımı olmaksızın yapılacak bu çalışma ile adayların daha doğru bir şekilde belirlenmesi ve vatandaşın nabzının yoklanması hedefleniyor.
İSTANBUL İÇİN ÖZEL HAZIRLIK
İstanbul'da çıkarılacak aday için ince eleyip, sık dokuyan AK Parti, 31 Mart seçimlerinde bu konuda çok hassas hareket etmeye özen gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday olması durumunda karşısına güçlü bir aday çıkarılması gerektiğinin altını çizen AK Parti kurmayları, "Muhalefet, HDP'nin İstanbul'da aday çıkarması halinde kaybeder. İstanbul seçimleri bütün bunlara bağlı. Aday önemli. 2019 seçimlerinde bizim İstanbul'da çok yanlışlarımız oldu.
Önümüzdeki süreç çok şeye gebe. Ekrem İmamoğlu zor bir aday ve onun karşısına kimi çıkarabiliriz buna bakıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun zor isim gibi görünmesinin nedenleri var. Seçimlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak çıkarılması, şimdi de CHP'nin genel başkanlığı için adının geçiyor olması AK Parti'nin bu profili karşılayabilecek bir aday çıkarması gerektiğini gösteriyor." tespitlerini yaptı.
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