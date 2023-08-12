AK Parti’den İstanbul’a özel hazırlık! Yerel seçim çalışması hız kazandı

AK Parti, yerel Seçim hazırlıkları kapsamında önemli bir çalışma başlatıyor. Edinilen bilgilere göre Ankara, İstanbul ve İzmir gibi CHP'nin yönetimindeki yerleri kazanmak için çalışma yapan AK Parti, illerin büyük ilçelerini de analiz edilecek. Örneğin, Ankara'nın Çankaya ilçesi, İstanbul'un Kartal ilçesi, İzmir'in Buca ilçesi ya da Adana'nın Kozan gibi ilçelerinin siyaset potansiyeli ölçülecek. Parti ayrımı olmaksızın yapılacak bu çalışma ile adayların daha doğru bir şekilde belirlenmesi ve vatandaşın nabzının yoklanması hedefleniyor.