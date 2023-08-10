Türkiye savunma sanayiinde kendini kanıtladı: Artık kendine üreten bir ülke değil

"TÜRK ÜRÜNLERİ DÜNYA PİYASASINDA HANGİ BÖLGELERDE DAHA İYİ YER BULABABİLİR?"

Yalçın, bu anlamda iki temel sorulardan biri olan "Türk ürünleri dünya piyasalarında hangi bölgelerde kendine daha iyi yer bulabilir?"e şu şekilde cevap verdi:

"Bunun ayrıntılı biçimde çalışılması ve savunma sanayii alanındaki tüm aktörlerle paylaşılması gerekir. Yoğun uluslararası rekabetin içerisinde öncelikle pazarın belirlenmesi gerekecek. Bunun için de ülke raporlarına, piyasa araştırmalarına, veri toplama ve takvimlendirmelere ihtiyaç var. Örneğin, Afrika ülkelerinin hangileri ne kadar alım yapabilir? Bunlar Türk devletleri ve Körfez ülkeleri ile karşılaştırıldığında nasıl bir öncelik ve takvim sıralaması çıkabilir? Balkanlar, Doğu Avrupa ve hatta Güney Amerika piyasalarına girmek mümkün müdür? Bu ve daha tonlarca soru cevap bekliyor. Kimler yapar bilemem; ama çok öncelikli bir mesele olduğunu söyleyebilirim."