AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hala seçim sonuçlarını kabullenemeyen bir tablo var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik muhalefetin seçim sonuçları sindirmekte zorlandığını ifade ederken "Vatandaş 'iyi ki Kılıçdaroğlu kazanamamış' diyor" dedi. Çelik ayrıca terörle mücadeleye de değinirken "Teröristlerin arkasındakileri de görüyoruz. Mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı. Kur-an'ı Kerim'e yönelik Avrupa ülkelerinde yaşanan saldırılara da değinen Çelik "Bunlar nefret suçlarıdır. İnsanlığa dönük suçlardır. İfade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur." dedi. İşte detaylar...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
MİLLETİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZ YALNIZ BIRAKMADI
Sayın Cumhurbaşkanımızın emanete sahip çıktığı görülmüştür.Yıkım siyaseti karşısında kararlı mücadele ettiği görülmüştür. 2023 seçimlerinde yaklaşık 28 milyon oy alarak tescil etmiştir. Milletimiz her zaman verdiği destekle hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştır.
Önemli gelişmelerden bir tanesi, sıfır atık konusundaki Türkiye'nin ortaya koyduğu inisiyatif. Emine Erdoğan hanımefendi BM'ye katılmıştı 30 Mart Sıfır Atık günü olarak kabul edilmişti. 2035 yılında yüzde 65'e ulaşma hedefimiz Hanımefendi tarafından zikredildi. Sıfır Atık Projesi yeni aşamalara ulaşıyor. Bu sıfır atığın diğer ülkeler tarafından da örnek alındığını görüyoruz. Hanımefendinin başlattığı inisiyatifin örnek hale gelmesi kıymetli bir misyonu sürdürmektedir.
SEÇİM SONUÇLARINI KABULLENEMEYEN BİR TABLO VAR
Muhalefetle ilgili tartışmalar var. Seçimlerin ilk turu devam ederken, bazı odaklar bize şu soruyu getiriyorlardı: Seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz? Ben de seçim sonuçlarını kabulü açısından bizim bir sabıkamız yok. CHP'nin bir sabıkası var diye. Sorunun sorulması gereken onlardır. Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını sindirmek de zorlanan, kabullenemeyen bir tablo var. 'iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiştir' noktasına gelmiştir. Ortaya çıkan tablo vahimdir.
DİYARBAKIR ANNELERİNE UNUTMADI
1438 gündür bu anneler nöbet tutuyorlar. İnsan hakları örgütlerinin bu anneleri ziyaret etmeleri gerekirdi. Halen bu derece duyarsızlık, çifte standardı göstermeye devam ediyor. Diyarbakır anneleri mücadeleyi sürdürüyorlar. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
TERÖRLE MÜCADELEYE DEVAM
İki tür mücadele yürütülmektedir. TSK, MİT, Emniyet çalışma yürütmektedir. Aynı zamanda siyasi denklemde terörün arkasındaki siyasi arayışların farkındayız. Teröristlerin arkasındakileri de görüyoruz. Mücadelemiz devam edecek.
DÜZENSİZ GÖÇ
Türkiye'nin kara propagandalarla göçmen deposu gibi gösterilmeye çalışılması reddettiğimiz bir durumdur.
ORMAN YANGINLARINDA BİREYSEL HATALARA DİKKAT
Bireysel hatalar facialara yol açıyor, hassasiyet olmalı. Orman yangınlarında kullanılan diğer İHA-SİHA'lar ses çıkarılamazken BAYKAR'ın İHA'larına bir kara propagandanın yürütüldüğünü gördük. Baykar'ın İHA'larına dönük olarak ortay koyulan açıklamalar yanlış. Muhalefet etmek adı altında bir seviyesiyle yürütüldüğünü gördük. İHA'ların orman yangınlarında kullanılması dünyada bizi pozitif ayrıştıran bir tablo oluşturmaktadır. Hastalıklı bir grup tarafından hedef alınmaktadır.
KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR
Bunlar nefret suçlarıdır. İnsanlığa dönük suçlardır. İfade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. BM 'suç' diye niteledi. İfade özgürlüğü adı altında din özgürlüğü tehdit altına alınmaya başlanmıştır.
RUSYA'NIN KKTC'DE OFİS AÇMA KARARI
KKTC'ye açılan her ülkenin ofisinin tabii ki kıymeti vardır. Ama esas olan bunun ötesinde bir şeydir. İki devletli çözümün kabul edilmesi gerektiğini ifade etti Cumhurbaşkanımız. Müzakereden kaçan onlar oluyor. Avrupa'da bunu başka türlü sunuyorlar. Biz muhataplarımıza bunu söyledik. Bütün bu bölge Akdeniz, AB'nin basiretsiz kararının bedelini ödüyor. O da Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin almasıdır. Ya KKTC'yi de alacaksınız ya da bunu öteleyeceksiniz. Türkiye'nin geldiği nokta artık iki eşit devlet şeklinde yürüyeceğidir. Başbakanlık binası yapılıyor Rumlar bundan bile rahatsız oluyor. Bu sizi ne ilgilendiriyor? Orası Türk toprağı.
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