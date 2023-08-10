AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hala seçim sonuçlarını kabullenemeyen bir tablo var

SEÇİM SONUÇLARINI KABULLENEMEYEN BİR TABLO VAR

Muhalefetle ilgili tartışmalar var. Seçimlerin ilk turu devam ederken, bazı odaklar bize şu soruyu getiriyorlardı: Seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz? Ben de seçim sonuçlarını kabulü açısından bizim bir sabıkamız yok. CHP'nin bir sabıkası var diye. Sorunun sorulması gereken onlardır. Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını sindirmek de zorlanan, kabullenemeyen bir tablo var. 'iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiştir' noktasına gelmiştir. Ortaya çıkan tablo vahimdir.

DİYARBAKIR ANNELERİNE UNUTMADI

1438 gündür bu anneler nöbet tutuyorlar. İnsan hakları örgütlerinin bu anneleri ziyaret etmeleri gerekirdi. Halen bu derece duyarsızlık, çifte standardı göstermeye devam ediyor. Diyarbakır anneleri mücadeleyi sürdürüyorlar. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.