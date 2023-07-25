IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı! Başkan Erdoğan: 2023 hedefimiz 6 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk 6 ayında, 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır. İnşallah yıl sonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza, hatta bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF'23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışında, katılımcılara video mesajla hitap etti.

IDEF'23'ün 16'ncısının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen fuarda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti.

Başkan Erdoğan, dünyanın farklı ülkelerinden fuara katılmak üzere İstanbul'a gelen devlet ve hükümet yetkililerine, bakanlara ve askeri erkana "Hoş geldiniz" dedi.