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Son dakika! MSB’den terörle mücadelede kararlık mesajı: Her mağaraya girilecek, bölge terörden temizlenecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2023
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Son dakika! MSB’den terörle mücadelede kararlık mesajı: Her mağaraya girilecek, bölge terörden temizlenecek

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklama yapan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, “Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı. Albay Aktürk, Son bir haftada 53 terörist etkisiz hâle getirildiğini de açıkladı.

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