Malatya deprem son dakika! 10 Ağustos Malatya ve Mardin, Şanlıurfa deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!
GÜNDEM ahaber.com.tr
"10 Ağustos Malatya ve Mardin, Şanlıurfa deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Peki, 10 Ağustos Malatya ve Mardin, Şanlıurfa deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!
10 Ağustos Malatya ve Mardin, Şanlıurfa deprem mi oldu, kaç şiddetinde? ve AFAD, Kandilli son depremler listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Peki, 10 Ağustos Malatya ve Mardin, Şanlıurfa deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
Saat 20.48'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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