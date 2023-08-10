10 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Malatya deprem son dakika! 10 Ağustos Malatya ve Mardin, Şanlıurfa deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Malatya deprem son dakika! 10 Ağustos Malatya ve Mardin, Şanlıurfa deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
ABONE OL
Malatya deprem son dakika! 10 Ağustos Malatya ve Mardin, Şanlıurfa deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!

"10 Ağustos Malatya ve Mardin, Şanlıurfa deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Peki, 10 Ağustos Malatya ve Mardin, Şanlıurfa deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!

10 Ağustos Malatya ve Mardin, Şanlıurfa deprem mi oldu, kaç şiddetinde? ve AFAD, Kandilli son depremler listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Peki, 10 Ağustos Malatya ve Mardin, Şanlıurfa deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Saat 20.48'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA