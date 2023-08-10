İYİ Parti koalisyona kapıları kapattı! Ümit Özlale: Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu olumsuz
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve milletvekili seçimlerinde de istediği oyu alamayan İYİ Parti'de koalisyondan kopuşa yönelik üst üste mesajlar gelmeye devam ediyor. Son olarak ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale "Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu net olarak olumsuz olacaktır." ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve milletvekili seçimlerinde de büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti'den koalisyondan kopuş sinyalleri üst üste geliyor.
SEÇİMDEN ÖNCE: KILIÇDAROĞLU'NU VASİYET ETTİM
Seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu için "Kılıçdaroğlu'na herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Siz sahip çıkamaz başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir" ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerin kaybedilmesinin ardından Bay Kemal'i sert sözlerle eleştirdi.
SEÇİMDEN SONRA: HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI
Akşener "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'EMEKLİ OL' GÖNDERMESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
"Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." diyen Akşener hezimet için köylüleri suçlayan Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
İYİ PARTİ'DEN ÜST ÜSTE AÇIKLAMALAR: PARTİ TABANI İTTİFAK İSTEMİYOR
Akşener'in bu sözleri sonrası İYİ Parti'den ittifakın biteceğine yönelik üst üste açıklamalar geldi. CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı sorulan Kavuncu, parti tabanı ve teşkilatların bunu istemediğini ifade ederek şunları söyledi:
"O konuyla ilgili genel merkezimizin almış olduğu bir karar, herhangi bir görüşme henüz neticelenmedi, yapılmadı. İlerleyen süreçte en kısa sürede bu konuyla alakalı da genel merkezimiz bir karar alacaktır. Bir işbirliği olur mu, olmaz mı onu bilemem. Ama dolaştığım 30'a yakın il başkanlığında, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek.
Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi burada sizlerle net olarak paylaşabilirim ama nihai karar elbette partimizin ilgili organlarınındır. Bizim vazifemiz teşkilat başkanlığı olarak tabanla siz kıymetli teşkilat mensuplarından duyduğumuzu genel merkezimize, genel başkanımıza aktarmak, iletmektir."
İYİ PARTİLİ HATİPOĞLU: CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYORUM, ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR
Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" açıklamasını imza atarak ittifakta yeni bir kaosun fitilini ateşledi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan da bir çıkış geldi.
TABAN İTTİFAKSIZ SEÇİM İSTİYOR
Usta parti tabanının seçime müstakil girmek istediğini belirterek, "Biz şu anda teşkilatlarımızı dolaşıyoruz. Her milletvekili kendi teşkilatını dolaşıyor. Teşkilat başkanı şu anda 30'un üzerinde ili dolaştı. Teşkilatlarla kendi tabanımızla görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki seçimlere ilişkin olarak 'Ne tür seçenekler olabilir' şeklinde... Şu anda verilmiş bir karar yok ama İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı.
"İTTİFAK İÇİN TAVRIMIZ NET OLARAK OLUMSUZ"
Son olarak yine ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale yaptığı açıklamada "Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu net olarak olumsuz olacaktır." dedi.
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