CHP'nin gördüğü oy rüyası İP'in küfürbaz vekilini çıldırttı! Her iki laftan biri Kılıçdaroğlu'na
8'li koalisyon, seçimlerin ardından dağıldı. Hepsi yenilgisinin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdı… Gizli protokollerin ortaya çıktığı koalisyonda, yeni bir kriz yaşandı… CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, alınan yenilgiyi başarı olarak yorumladı. "Kemal Kılıçdaroğlu 2 oydan birini aldı" çıkışı yaptı. Bu sözlere İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan sert çıktı: Birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz!
Kemal Kılıçdaroğlu, birbirine benzemeyen 8 partiyi birden topladı… Bakanlık ve vekillik dağıtarak kendini 'cumhurbaşkanı adayı' yaptı… Tek bir konuda bile anlaşmaya varamayan 8'li koalisyon, seçimlerde Türkiye'yi yönetme hayaline kapıldı.
Ancak Türk halkı, istikrardan yana oy kullandı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan, oylarında büyük kayıp yaşayan 8'li koalisyon ortakları, hüsrana uğradı…
Seçim döneminde 'birleşerek kazanacağız' diyenler, birbirini yemeye başladı. 28 Mayıs'ın ardından bir araya gelmeyen 8'li koalisyon ortakları, birbirini hedef aldı.
İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilginin sebebi olarak gösterdi, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise 'CHP son tercihimdi' çıkışı yaptı.
Koalisyon son dakika katılan Ümit Özdağ'ın "Kemal Kılıçdaroğlu bana 3 bakanlık verdi. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" sözleri ise koalisyonu salladı… İddiayı yalanlamayan Kılıçdaroğlu'nun "2 kişi arasında yapılmış bir anlaşmaydı. Kimse bilmiyordu" demesi de kavgası tırmandırdı. Gizli protokolü öğrenen ortaklar, masayı dağıttı…
Seçim bitse de, koalisyonda kavga bir an bile azalmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, değişim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırdı. Hatta seçimde alınan yenilgiye rağmen "Kılıçdaroğlu Türkiye'de atılan her 2 oydan bir tanesini aldı" ifadesini kullandı.
İşte Faik Öztrak'ın bu sözleri, koalisyon ortaklarından İYİ Parti'yi kızdırdı. Küfürbaz vekil Lütfü Türkkan, Faik Öztrak'ın sözlerine sosyal medyadan karşı çıktı.
"CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı' demiş. Neden ittifaka karşı olduğumu bundan daha iyi ifade eden bir cümle olamaz.
Biz, genel veya yerel seçimde birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz. Bunun için de bunca çileyi sıkıntıyı göğüsleyip parti kurmadık" mesajı paylaştı.
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