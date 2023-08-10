CHP’nin gördüğü oy rüyası İP’in küfürbaz vekilini çıldırttı! Her iki laftan biri Kılıçdaroğlu’na

"CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı' demiş. Neden ittifaka karşı olduğumu bundan daha iyi ifade eden bir cümle olamaz.

Biz, genel veya yerel seçimde birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz. Bunun için de bunca çileyi sıkıntıyı göğüsleyip parti kurmadık" mesajı paylaştı.