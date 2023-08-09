09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Rusya'dan KKTC adımı: Konsolosluk açıyor | Rusya KKTC'yi tanıyor mu? Açıklama geldi

Son dakika! Rusya'dan KKTC adımı: Konsolosluk açıyor | Rusya KKTC'yi tanıyor mu? Açıklama geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
ABONE OL
Son dakika! Rusya’dan KKTC adımı: Konsolosluk açıyor | Rusya KKTC’yi tanıyor mu? Açıklama geldi

Son dakika haberleri... Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi. KKTC cephesinden de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

TASS'ın haberine göre Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak." açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya'nın Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın uzun süredir Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

KKTC'DEN AÇIKLAMA
Rusya'nın adımının ardından KKTC'den flaş bir açıklama geldi. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Rusya'nın KKTC'ye konsolosluk açma kararı bir yıldır konuşuluyor. Bu bir ofis olacak. Rusya KKTC'yi tanıdı olarak yorumlanmamalı." dedi.

Rusya’dan flaş KKTC adımı RUSYA'DAN FLAŞ KKTC ADIMI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA