Son dakika: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’Büyükelçiler Konferansı’nda kritik mesajlar: Tesirli Türkiye’yi inşa etmeliyiz

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Dünyada sözümü çok daha güçlü hale getirecek dönemi yaşıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı her adım aynı zamanda dış politikadaki sözünü kuvvetlendirdiği bir argümanıdır. Bu temel hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sözümüzün güçlü, doğru çözüm üretici olabilmesi aynı zamanda arkasındaki, çok tesirli bir güce sahip olmamızla mümkündür. Bu çerçevede hedeflerimizi dış politika ekseninde de güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.



"HEDEF TÜRKİYE EKSENİNİ TAHKİM ETMEK"

Dış politika ile ilgili ikinci hedefimiz Türkiye eksenini tahkim etmektir. Bu tartışmayı yıllarca hepiniz yaşadınız. Yıllarca Türkiye'nin geçmişini bilmeyenlerin zaman zaman eksen kayması tartışmalarını açarak Türkiye'yi başkalarının gündemi üzerinden köşe sıkıştırmaya çalıştıklarını çok net hatırlıyoruz. Türkiye kendi eksenini tahmin etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir. Ve artık zamanı gelmiştir. Türkiye böyle bir güce kavuşmuştur. O yüzden biz diyoruz ki, biz başkalarının çizdiği eksene göre değil, Türkiye'nin milli menfaatlerini kullanarak, rasyonel, ütopik olmayan ama bu gerçeklik içerisinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini ıskalamayan bir Türkiye ekseni tahkim etmek mecburiyetindeyiz.

