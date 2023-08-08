Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 14. Büyükelçiler Konferansı programında önemli açıklamalar

"TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİNİ KORUMA DERDİNDEYİZ"

3 kıtanın kalbinde yer alan Türkiye olayları tribünden izleyemez. Sahada olmak bizim için mecburiyettir. Türkiye eksenli bir okumayla bölgemizdeki olaylara müdahil oluyoruz. Diplomasinin tüm imkanlarını sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak, Türkiye'nin menfaatlerini koruma derdindeyiz. Bakanlığımızın insan kaynağının giderilmesi ve fiziki şartlarının geliştirilmesi için çabalarımız sürüyor. Bakanlığımızı Türkiye Yüzyılını başarıyla yürütecek kapasiteye muhakkak kavuşturacağız. Türkiye son yıllarda her yaptığı takip edilen, attığı adımlar izlenen uluslararası arenada oyun kurucu bir ülke haline geldi. Irak ve Suriye istikrara kavuştukça, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de hızlanacaktır. ülkemize sığınan mazlumlara kucak açtık. İnşasına başladığımız konutlar, sığınmacıların geri dönüşü hızlandıracaktır. Türkiye, Ukrayna krizinin çözümünde anahtar rolü üstlenmiştir. Savaşan tarafları ilk kez aynı masa etrafından bir araya getirdiğimiz İstanbul toplantıları bir yana akan kanı durdurmaya çaba harcadır. Karadeniz Girişimi, yüzbinlerce insanın hayatına mal olacak bir krizin önüne geçilmiştir. Askıya alınan girişimin yeniden uygulanması için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak bizim buradaki duruşumuz bellidir. Daha fazla kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Savaşın Karadeniz'e yayılması tüm bölge için felaket olacaktır. Şimdiye kadar böyle bir trajedinin yaşanmasına müsaade etmedik.

"BİZ KİMSEYLE KAVGA PEŞİNDE DEĞİLİZ"



Türkiye Yüzyılı olarak sembolleştirdiğimiz yeni dönemde hedefimiz ülkemizin etrafından barış ve huzur tesis etmektik. Biz kimseyle kavga peşinde değiliz. Dostlarımızın sayısını daha da artırma derdindeyiz. Bizim kimseyle, özellikle komşularımızla çözülemeyecek hiçbir meselemiz yoktur. Ortak bir noktada buluşmaya hazırız.

Bizler, yurtdışındakilerle birlikte neredeyse 100 milyonluk bir aileyiz. Bugün 7 milyondan fazla kardeşimiz yurtdışında hayatını idame ediyor. Büyükelçilik bir dönem olduğu gibi vatandaşın çekinerek gittiği bir yer asla değildir. Pek çok açıdan turnusol açıdan gören seçimlerde gurbetçilerimiz bize demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkmıştır. Biz bu vefayı asla ve asla unutmayacağız. Allah'ın izniyle bu makamlarda olduğumuz sürece devletin kapısının milletin kapısı yapmaya devam edeceğiz. Hangi görüşten gelir grubundan olursa olsun kapınıza gelen her bir kardeşimize devletimizin büyüklüğünü göstermelisiniz.



Son haftalarda kimi Avrupa devletlerinde artık tahammül edilemez boyutlara varan İslam düşmanlığıyla mücadele için daha fazla çaba harcamamız gerekiyor. Bu nefret suçu faillerinin hak ettiği cezayı almasını sağlamak görevimizdir. Üyesi olduğumuz tüm uluslararası kuruluşları harekete geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Türkiye, bu mücadelenin sancaktarlığını yapma sorumluluğunu, asırlardır olduğu gibi bugün de hakkıyla ifa edecektir.

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