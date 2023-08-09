09 Ağustos 2023, Çarşamba
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Büyükelçiler Konferansı'nda kritik mesajlar: Türkiye öncü rol oynayacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabulünde önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Hedefimiz önümüzdeki asrın Türkiye Yüzyılı olması için çalışmaktır. Sözü güçlü ve tesirli Türkiye'yi inşa etmeliyiz." dedi. Adil bir dünya vurgusu da yapan Kurtulmuş, "Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye öncü rol oynayacak" mesajını verdi.