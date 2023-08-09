Kemal Kılıçdaroğlu "değişimci" Özgür Özel'e cezayı Manisa'dan kesti! O da Ekrem İmamoğlu gibi yollara düşecek! İstifa edecek iddiası
CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan "Değişim" kavgası giderek büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasına tutuşan Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı'nın hamleleri sonrası kendini yollara vurdu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na oy veren Alevi delegeleri ikna etmek için planlı ziyaretler gerçekleştirirken; Kılıçdaroğlu'ndan bir darbe de "değişim" talebini en üst perdeden açıklayan Özgür Özel'e geldi. CHP Genel Başkanı, Özgür Özel'e memleketi Manisa üzerinden cezayı kesti.
Türkiye adım adım 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaşırken, CHP içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan koltuk kavgası bitmek bilmiyor.
Bulduğu her fırsatta "Değişim" talebini açıkça ifade eden, hatta CHP içerisinde darbe girişiminin organize edildiği gizli bir toplantı düzenleyen Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıramayacağının sinyalini alınca kendisini yine yollara vurdu.
İSTANBUL'UN SORUNLARINA ÇÖZÜM YERİNE İL İL GEZİYOR
İstanbul'da yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine Elazığ ve Tunceli'ye ziyaret düzenleyen İBB Başkanı İmamoğlu, il gezilerine Nevşehir ve Çanakkale ile devam edeceğini açıkladı.
CHP'DE KURULTAY ÖNCESİ ALEVİ KARTINI AÇTI
Tunceli ziyareti sırasında cemevi ve türbe ziyaretleri de düzenleyen İBB Başkanı, Alevi dedeleriyle bir araya geldi. Dilek ağacına bez bağlayıp mum yakan İmamoğlu'nun daha sonrasında Hacıbektaş'a gideceğini açıklaması, Alevi delegelerden oy almak için girişilen planlı ziyaret turunu da açık etti.
KILIÇDAROĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI MESAJ: SAHADAYIM
Kurultaydan önce "değişimciler sahada" mesajı da veren İmamoğlu, "Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu.
İmamoğlu'nun "değişim" kavgasında en yakınlarında bulunan isimlerden olan ve "değişim" talebini yüksek perdeden dillendiren Özgür Özel cephesinde ise şok bir gelişme yaşandı. Özel geçtiğimiz günlerde, "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek adaylığını ilan etmişti.
KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İ MEMLEKETİNDEN VURDU
Özgür Özel'in bu çıkışının ardından Kemal Kılıçdaroğlu cezayı kesti. Kılıçdaroğlu, Özel'in seçim bölgesi olan Manisa'da istifalarla düşen il yönetimine yeni atamalar yaptı. 24 üyenin istifasıyla düşen örgütün başına genel merkeze yakın olduğu belirtilen Ali Kuyumcu getirildi. Kuyumcu başkanlığındaki yönetim önümüzdeki ilçe ve il kurultaylarını yürütmek üzere göreve başladı. İstifalar sonucu düşen eski yönetimin ise Özel'e yakın olduğu konuşuluyor.
Yeni atanan Ali Kuyumcu ve arkadaşlarının eski İl Başkanı Semih Balaban ile yakın oldukları ortaya çıktı. Balaban ve Özel'in aralarının açık olduğu biliniyor.
Özel'in temsilcisi olduğu il yönetiminin istifasını Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda öğrendiği, gelişmeden haberinin olmadığı öğrenildi.
İMAMOĞLU GİBİ KENDİNİ YOLLARA VURACAK
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Özgür Özel'in de Ekrem İmamoğlu gibi kendini yollara vuracağı, grup başkanlığı görevinden de istifa edeceği iddia edildi.
Bu doğrultuda Özel'in Anadolu turunu Kılıçdaroğlu'ndan darbe yediği Manisa'dan başlatacağı kulislerde konuşuluyor.
İMAMOĞLU ÖZEL'İ DESTEKLEYECEK
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık yarışına girmeyeceği, aday olması halinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyeceği konuşulanlar arasında.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023-2024 sezonu biten transferler açıklandı! Listede tanıdık isimler var! İşte dikkat çeken transferler...
- YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? YKS tercih sonuçları 9-10-11-12 Ağustos'ta açıklanır mı?
- AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı? Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
- UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10'a göz kırptı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor...
- Emekliye Ağustos ayında ek kazanç kapısı açıldı! Duyuru az önce geldi! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL...
- Emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü! Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Oransal zam, KÖK aylık, seyyanen zam...
- Ormanda toplayıp kurutuyor, paraya para demiyor! Sıfır sermaye ile deste deste kazanç sağlıyor! 1 kilosu: 2.500 TL
- "Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
- O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin'e adeta fark attı! En kalabalık ülke unvanı...
- Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi! 2023'te de Türkiye devleri geride bıraktı!
- Hamam böceğini yerle yeksan eden bitki! Kimyasal ilaçları çöpe atın! Evde yapılacak garantili çözüm!
- Mevduat faiz oranları şipşak değişti! Ağustos ayına özel yeni rakamlar!