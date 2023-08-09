Kemal Kılıçdaroğlu "değişimci" Özgür Özel'e cezayı Manisa'dan kesti! O da Ekrem İmamoğlu gibi yollara düşecek! İstifa edecek iddiası

CHP'DE KURULTAY ÖNCESİ ALEVİ KARTINI AÇTI

Tunceli ziyareti sırasında cemevi ve türbe ziyaretleri de düzenleyen İBB Başkanı, Alevi dedeleriyle bir araya geldi. Dilek ağacına bez bağlayıp mum yakan İmamoğlu'nun daha sonrasında Hacıbektaş'a gideceğini açıklaması, Alevi delegelerden oy almak için girişilen planlı ziyaret turunu da açık etti.

KILIÇDAROĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI MESAJ: SAHADAYIM

Kurultaydan önce "değişimciler sahada" mesajı da veren İmamoğlu, "Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu.

İmamoğlu'nun "değişim" kavgasında en yakınlarında bulunan isimlerden olan ve "değişim" talebini yüksek perdeden dillendiren Özgür Özel cephesinde ise şok bir gelişme yaşandı. Özel geçtiğimiz günlerde, "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek adaylığını ilan etmişti.