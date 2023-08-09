Dünya Başkan Erdoğan'ın diplomasisini konuşuyor! ABD öve öve bitiremedi: Türkiye'nin üretken rolü...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasisi dünya çapında ses getirmeye devam ediyor. Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmanın süresinin sona ermesinin ardından dünyanın gözü tekrardan Başkan Erdoğan'a çevrildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesi için Rusya'ya baskı yapmasından ABD'nin memnun olduğunu duyurdu. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Türkiye'nin oynadığı rolü memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin bağlayıcı gücüne çevrilmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda 'tahıl koridoru'na da değindi.
"ORTAK PAYDADA BULUŞACAĞIZ"
Rusya'nın çekildiğini duyurduğu Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması özelinde konuşan Başkan Erdoğan, "Sayın Putin ile ortak paydada buluşacağız" dedi.
Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Afrika ülkelerinin tahıla ulaşması için Putin de bizim gibi hassasiyet gösteriyor. Sonuç elde edeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
ABD DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE'NİN KARADENİZ TAHIL ANLAŞMASI'NDAKİ ROLÜNDEN MEMNUNUZ
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesi için Rusya'ya baskı yapmasından ABD'nin memnun olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili soruya, "Türkiye'nin Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya zorlamada oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığımızı söylemek dışında, ziyaretle ilgili konuşmayacağım." diye cevap verdi.
Miller, Türkiye'nin tahıl girişimindeki rolü hakkında, "En başında bu girişim için anlaşmaya varılmasına ve Rusya'yı girişimi sürdürmeye ikna etmede yardımcı olmak konusunda çok yapıcıydılar." ifadesine yer verdi.
"TÜRKİYE'NİN ÜRETKEN ROLÜ..."
Bakanlık Sözcüsü, Türkiye'nin, tahıl anlaşmasının devamı konusundaki "üretken rolünü" devam ettirmesini temennisini dile getirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'ye yapılması beklenen ziyaretine ilişkin soruya, "Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek." yanıtını vermişti.
KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da, "Tahıl Koridoru Anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." açıklamasında bulunmuştu.
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