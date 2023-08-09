Kemal Kılıçdaroğlu Özel’i de affetmedi! Koltuğa talip oldu diye memleketine atama yaptırdı

CHP kulislerine göre; CHP kurultayında genel başkanlık için adı geçen isimlerden Özgür Özel'in memleketi olan Manisa'da gerçekleşen bu değişim siyasi olarak sembolik bir önem taşıyor.

MYK'DA ÖĞRENDİ

İl yönetimi üyesi 24 kişi istifalarını geçtiğimiz pazar günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'ye gönderdi. Emre ise dilekçeleri pazartesi günü toplanan MYK'ya getirdi. Zeynel Emre, MYK'daki sunumda "Sayın genel başkanım, Manisa'daki istifalar elime ulaştı. 24 arkadaşımız istifa ettiği için il yönetimi düştü" dedi. İstifa depremine şaşıran Özel "Manisa düştü mü? Ne zaman oldu bu?" dedi.