Kemal Kılıçdaroğlu Özel'i de affetmedi! Koltuğa talip oldu diye memleketine atama yaptırdı
Seçim hezimetinin sancıları CHP’de geçmek bilmiyor. İlk günden beri ‘değişim’ çağrıları yapan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk kavgasına yeni isimlerin dahil olmasıyla ‘kaos’ her geçen gün farklı bir şekliyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun yancılarından Özgür Özel’in genel başkanlığa aday olduğunu duyurması da ikili arasında ipleri tamamen kopardı. Özel, "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu ise bu açıklamaların ardından, hamlesini çok geciktirmeyerek, Özel’in memleketi Manisa’da, il yönetimine Genel Merkez tarafından atama yapıldı. İşte detaylar…
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan CHP'de sular durulmuyor. CHP'de yaşanan 'değişim' krizi yeni bir boyut kazandı.
Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı 'değişim' çıkışları ve Zoom cuntasının ifşası sonrasında değişim tartışması her geçen gün alevlenerek parti içindeki kaosu artırdı.
Birbirine düşen muhalefette koltuk kavgası baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kimin galip çıkacağı merak konusu olurken, CHP Grupbaşkanı Özgür Özel'den de olay bir çıkış geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'un maddi desteği kestiği Ekremci Halk TV'de canlı yayına katılan Özgür Özel koltuğa aday olduğunu şu sözlerle duyurdu:
"Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık."
Bu çıkışın ötesinde Özel'in İmamoğlu ile ilgili sözleri de oldukça çarpıcıydı.
Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye tekrar aday olması halinde kazanacağını savunan Özgür Özel "Ekrem Bey bu kararı kendi durumunu değerlendirerek kendisi verecek en sonunda ama Türkiye'nin ve partinin geleceği açısından kendi okumam şudur; İnsanlar size bir görevi teslim edeceklerse sizin geçmişinizde bir başarı hikayesi görürlerse daha kolay görevlendiriyorlar. İnsanlar icraat seviyor. Muhalefetin ne kadar etkin ve iyi yapıldığından çok icraatta ne kadar iyi olduğunu ve bu işi yapıp yapamayacağınız… Burada İBB Türkiye açısından iyi bir ölçeklendirme. Recep Tayyip Erdoğan oradan gelip ülkeyi yönettiği için genel kamuoyunda özellikle bize oy vermeyen sağ seçmende o yol bir kabul görmüş. İlla öyle olacak diye bir şey yok. İBB Başkanımız şimdi tekrar aday olduğu takdirde kazanacağına yürekten inanıyorum. Ciddi anketler var…" ifadelerini kullandı.
Özel'in kendisinin Genel Başkanlığa aday olduğunu belirterek İmamoğlu'na İBB ve sonrasında 'Türkiye'yi yönetme' rotası çizmesi "Zoom cuntasının planı bu mu?" sorusunu akıllara getirmişti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E GÖZDAĞI
Özgür Özel'in bu söylemlerinin üzerine Kılıçdaroğlu yeni bir hamle yaptı. CHP Genel Başkanlığı için adı geçen Özel'in memleketi Manisa'da il yönetimine, istifalar üzerine Genel Merkez tarafından atama yapıldı.
CHP Manisa İl Yönetimi, 24 üye istifa edince düştü. 24 kişinin istifa etmesinden sonra boşalan il başkanlığı için CHP Genel Merkezi'nden yeni atamalar yapıldı. İsmail Çalışkan'dan boşalan CHP İl Başkanlığı görevine Ali Kuyumcu getirilirken asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri de şu isimlerden oluştu: Murat Akgül, Sultan Ardeç, Mehmet Emin Bumin, İbrahim Kızmaz, Ali Çetin, Ahmet Demirci, Mehmet Efe, Reşat Oğuz Ege, Salih Erin, Hüseyin Güzeldere, Mustafa İnanç, Sabri İsel, Zerrin İşnel, Bektaş Kılınç, İbrahim Bulut Kopal, Yusuf Köseli, Zerrin Mastan, Yiğit Can Özcan, Hüseyin Sarıyıldız, Murat Şentürk, Heval Turan, Tacim Ülger, Halil Atilla, Deniz Çelik, Kemal Dağlı, Ozan Deviren, Kadir Feza, Ercüment Güneri, Ekrem Kara, Aydoğan Ohkan, Ayça Çiğdem Yöyen Kököz, Mustafa Malkoç, Habip Öner, Bayram Kul, Adnan İzci, Hediye İçen.
CHP kulislerine göre; CHP kurultayında genel başkanlık için adı geçen isimlerden Özgür Özel'in memleketi olan Manisa'da gerçekleşen bu değişim siyasi olarak sembolik bir önem taşıyor.
MYK'DA ÖĞRENDİ
İl yönetimi üyesi 24 kişi istifalarını geçtiğimiz pazar günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'ye gönderdi. Emre ise dilekçeleri pazartesi günü toplanan MYK'ya getirdi. Zeynel Emre, MYK'daki sunumda "Sayın genel başkanım, Manisa'daki istifalar elime ulaştı. 24 arkadaşımız istifa ettiği için il yönetimi düştü" dedi. İstifa depremine şaşıran Özel "Manisa düştü mü? Ne zaman oldu bu?" dedi.
KILIÇDAROĞLU ÖZEL'IN GÖRÜŞÜNÜ ALMADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emre'ye ulaşan dilekçeler üzerine "Manisa'ya kongreye kadar bir il yönetimi atayacağım. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun aynı toplantıda yeni bir yönetim kurulu atadığı ve Özgür Özel'in görüşünü almadığı öğrenildi. Yeni atanan Ali Kuyumcu ve arkadaşlarının eski İl Başkanı olan ve Özel'le araları açık olan Semih Balaban ile yakın oldukları ortaya çıktı.
İstifa sonucu düşen eski yönetimin Özel'e, Kuyumcu başkanlığındaki yeni yönetiminse Genel Merkez'e yakın olduğu iddia edilenler arasında.
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