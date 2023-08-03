Ukrayna'da Başkan Erdoğan'a övgü: Putin’i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na döndürebilecek tek lider
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na döndürebilecek tek liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider olduğunu belirtti.
"TÜRKİYE RUSYA İLE ETKİLEŞİMDE"
Kuleba, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Ukrayna devlet ajansı Ukrinform'a açıklamada bulundu. Rusya'nın anlaşmayı durdurduğunu anımsatan Kuleba, Ukrayna'nın Türkiye ile Putin'in bu anlaşmaya dönmesi konusunda etkileşimde olduğunu ifade etti.
"ERDOĞAN PUTIN'IN ANLAŞMAYA DÖNMESİNİ SAĞLAYABİLECEK TEK LİDER"
"Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenskiy ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider."
KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.
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