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MSB'den Kıbrıs şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için anma mesajı

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Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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MSB’den Kıbrıs şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için anma mesajı

1964'te Kıbrıs'ta düzenlediği uyarı uçuşu sırasında uçağı Rumlar tarafından vurulan ve paraşütle atlamasının ardından Rum askerlerince esir alınıp işkence edilerek şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel unutulmadı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri şehit Topel için sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

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