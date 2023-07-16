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Son dakika | MSB duyurdu! Sınırdan geçmeye çalışan 28 terör örgütü mensubu yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2023
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Son dakika | MSB duyurdu! Sınırdan geçmeye çalışan 28 terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Yunanistan ve Suriye sınırlarını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 28 kişinin yakalandığını, bunlardan 16'sının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 3'ünün PKK/PYD/YPG mensubu olduğunu bildirdi.

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