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Yeni dönemin ilk dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! Aralarında Özgür Özel de bulunuyor

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Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Yeni dönemin ilk dokunulmazlık dosyaları Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de bulunuyor

Son dakika haberi! 28. Dönemin ilk milletvekili dokunulmazlık dosyaları Meclis’e ulaştı. Aralarında CHP grup Başkanı Özgür Özel’e ait dosyanın da bulunduğu 13 dokunulmazlık dosyası TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi.

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