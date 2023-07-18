18 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB’den ay-yıldızlı paylaşım: Tüm kahramanlarımıza selam olsun

MSB’den ay-yıldızlı paylaşım: Tüm kahramanlarımıza selam olsun

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2023
ABONE OL
MSB’den ay-yıldızlı paylaşım: Tüm kahramanlarımıza selam olsun

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı fotoğraflı paylaşım büyük ilgi gördü. MSB, "Gökte ay ve yıldız, yerde ise o ay yıldızın şanı için canı pahasına fedakârca mücadele eden kahraman Mehmetçik. Yurt içi ve sınır ötesinde vatan nöbeti tutan tüm kahramanlarımıza selam olsun" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA