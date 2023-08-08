Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Genel Başkanım cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin

"BİZ ARTIK KAYBEDEMEYİZ"

İmamoğlu, Tunceli meydanında yaptığı konuşmada, "Bundan sonra da nefer olmaya devam edeceğim. Biz, çünkü kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka 5 yılını bizden alıp götürüyor. Biz, artık kaybedemeyiz. Ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. Göreceksiniz. Ama memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. Bakın, kararlı bir söz söylüyorum: Artık kaybetmek yok. İstanbul'u da kaybetmek yok. Diğer büyük şehirleri de kaybetmek yok. Türkiye'nin seçimlerini de kaybetmek yok" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim mağlubiyeti konusunda göndermede bulundu.

KILIÇDAROĞLU SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Elazığ'da turunda İmamoğlu, bir gazetecinin "Tunceli denince, akıllara Sayın Genel Başkan da geliyor. Onun da memleketi. Gözler onu da arıyordur sizle beraber o ziyarette" sözlerini "Öyle bir planlama yapmadık. Yapsaydık, zaten Genel Başkanımızla gelir, gezerdik" yanıtını vererek geçiştirmişti.

ÇARŞIDA KILIÇDAROĞLU'NU ARADI

İmamoğlu Tunceli'de yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunurken konuşma sonrasında çarşı ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu cep telefonundan aradı.