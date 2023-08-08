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Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Genel Başkanım cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin

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Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Genel Başkanım cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tunceli'de yaptığı ziyaretler esnasında çarşıda vatandaşların arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cep telefonundan aradı. İmamoğlu ilk aramada Kılıçdaroğlu'na ulaşamayınca Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkanım cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin. Ben evin de numarasını çevirdim" dedi. İmamoğlu Tunceli'de yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun aldığı seçim mağlubiyetlerine göndermede bulunarak "Biz, artık kaybedemeyiz. Ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Elazığ'ın ardından Tunceli'nin Pertek ve Hozat ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

"BİZ ARTIK KAYBEDEMEYİZ"

İmamoğlu, Tunceli meydanında yaptığı konuşmada, "Bundan sonra da nefer olmaya devam edeceğim. Biz, çünkü kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka 5 yılını bizden alıp götürüyor. Biz, artık kaybedemeyiz. Ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. Göreceksiniz. Ama memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. Bakın, kararlı bir söz söylüyorum: Artık kaybetmek yok. İstanbul'u da kaybetmek yok. Diğer büyük şehirleri de kaybetmek yok. Türkiye'nin seçimlerini de kaybetmek yok" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim mağlubiyeti konusunda göndermede bulundu.

KILIÇDAROĞLU SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Elazığ'da turunda İmamoğlu, bir gazetecinin "Tunceli denince, akıllara Sayın Genel Başkan da geliyor. Onun da memleketi. Gözler onu da arıyordur sizle beraber o ziyarette" sözlerini "Öyle bir planlama yapmadık. Yapsaydık, zaten Genel Başkanımızla gelir, gezerdik" yanıtını vererek geçiştirmişti.

ÇARŞIDA KILIÇDAROĞLU'NU ARADI

İmamoğlu Tunceli'de yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunurken konuşma sonrasında çarşı ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu cep telefonundan aradı.

"GENEL BAŞKANIM CEP TELEFONUNUZU DA ARADIM CEVAP VERMEDİN"

Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun çağrısına yanıt vermezken, İmamoğlu bu sefer de Kılıçdaroğlu'nu ev telefonundan aradı. İmamoğlu telefonun diğre ucundaki Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkanım cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin. Ben evin de numarasını çevirdim" dedi.

Cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin "CEP TELEFONUNUZU ARADIM AMA CEVAP VERMEDİN"

İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na yeni gönderme

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