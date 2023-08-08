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İstanbul'da toplu ulaşıma zam! 4 yılda yüzde 477 arttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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İstanbul’da toplu ulaşıma zam! 4 yılda yüzde 477 arttı

Son dakika haberine göre CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldi. Zamla birlikte tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Bu zamla birlikte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu döneminde toplu taşımaya 4 yılda yüzde 477 oranında zam gelmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

TAKSİCİLER SALONU TERK ETTİ
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti.

YILLARA GÖRE ZAMLAR VE ÜCRETLER

İşte yıllara göre toplu ulaşım zamları:
*10 Şubat 2020: Yüzde 35 zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretlerini ise 205 liradan 275 liraya yükseltti.
*29 Temmuz 2021: Yüzde 15'lik zamla ücretler, aylık tam mavi kart ücretlerinde 275 liradan 316 liraya çıktı. Öğrenci aylık ücretleri ise 50 liradan 57.50 liraya yükseldi.



*24 Aralık 2021: Yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 lira, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltti.
*6 Nisan 2022: Yüzde 40 zam yapan yönetim, aylık mavi kartı 602 TL, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 109 liraya yükseltti.
*27 Aralık 2022: Yüzde 29,10 zamla aylık mavi kartı 777 TL, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 140 TL'ye çıkardı.
*8 Ağustos 2023: Yüzde 51 zam ile aylık mavi kart 1173 TL, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 211,50 TL'ye çıkacak.

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