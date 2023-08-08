İstanbul’da toplu ulaşıma zam! 4 yılda yüzde 477 arttı





*24 Aralık 2021: Yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 lira, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltti.

*6 Nisan 2022: Yüzde 40 zam yapan yönetim, aylık mavi kartı 602 TL, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 109 liraya yükseltti.

*27 Aralık 2022: Yüzde 29,10 zamla aylık mavi kartı 777 TL, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 140 TL'ye çıkardı.

*8 Ağustos 2023: Yüzde 51 zam ile aylık mavi kart 1173 TL, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 211,50 TL'ye çıkacak.

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