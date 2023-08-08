CHP’li İBB’de adrese teslim ihaleler! Yandaşlara para, Kültür A.Ş. üzerinden aktarıldı

293 MİLYON 214 BİN 396,28 TL + KDV TUTARINDA KAMU ZARARI OLUŞTU

Bu ihalelerde üst geçitler, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanları ihaleleri için ödenmesi gereken işletme bedeli ile reklam uygulamalarının adetlerinde yüzde 20 azaltma yapıldığı, sözleşmeyle kesinleşmiş belediye alacağının tahsilinden "vazgeçildiği ve toplam 141 milyon 500 bin TL +KDV tutarında kamu zararına yol açıldığı belirlendi.

Ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanları ihale şartnamesi ve sözleşmesine gerekçesiz olarak Belediyenin ilk 5 yıl işletme bedelinin yüzde 60'ı üzerinden ödeme alması hükmüne rağmen bu oranın yüzde 40 oranında indirildiği ve toplam 122 milyon TL +KDV tutarında kamu zararına yol açıldı belirlendi.