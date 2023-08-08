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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul zaferindeki seçim şarkısı! Usta sanatçı Erkin Koray imzası...

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Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul zaferindeki seçim şarkısı! Usta sanatçı Erkin Koray imzası...

Türk rock müziğinin efsanevi ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının akciğer rahatsızlığının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Usta sanatçının vefatının ardından akıllara Başkan Erdoğan'ın 1994 seçim şarkısı geldi. İşte o beste...

Şarkılarıyla Türk rock müziğine iz bırakan usta sanatçı 82 yaşında vefat etti. Kızı Damla Koray, ünlü sanatçının Instagram hesabı üzerinden vefat haberini duyurdu. Sanatçı için şu an bir tören yapılmayacağını belirten Damla Koray, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği yapılacağını aktardı.

Damla Koray, babasını şu ifadelerle ebediyete uğurladı:

"Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu rockın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim 'senin çocuklar' da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSTANBUL ZAFERİNDEKİ O PARÇA

Erkin Koray'ın Fesuphanallah adlı parçası, Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlanmış ve sanatçı Ömer Çelik tarafından okunarak 1994 seçim kampanyasında en çarpıcı ikna aracı olmuştu.

Parçanın sözleri şu şekilde:

Dertleri bitmez İstanbul'un bıktım illallah

Dertleri bitmez İstanbul'un bıktım illallah

Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah

Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah

Böyle gelmiş böyle gitmez, gitmez inşallah

Böyle gelmiş böyle gitmez, gitmez inşallah

Yok mu çaresi dostlar

Var! Recep Tayyip Erdoğan!

Genç, dinamik, çalışkan

Cesur, dürüst, kararlı Refah Partisi

Tamam İnşallah

Erkin Koray hayatını kaybetti

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