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CHP’nin işten çıkardığı Ali Sinan Acıoğlu’ndan şoke eden iddialar: Eskort ayarlamaya çalışılıyor! Kılıçdaroğlu duydun mu?

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Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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CHP’nin işten çıkardığı Ali Sinan Acıoğlu’ndan şoke eden iddialar: Eskort ayarlamaya çalışılıyor! Kılıçdaroğlu duydun mu?

CHP Genel Merkez'inde çalışan ve partinin sosyal medya hesaplarına ait şifrelere sahip olan ve hiçbir gerekçe gösterilmeden Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in talimatıyla işten çıkarılarak “ne iş yaptığı sorulan” Ali Sinan Acıoğlu, sosyal medya hesabından bomba iddialar öne attı. Şoke eden açıklamalara imza atan Acıoğlu, “Depremde akrabalarımızı kaybetmişiz, evimizde depremzede var. Bir belediye başkanı danışmanı evime geldi, eskort ayarlamaya çalışılıyor evimizde. Kılıçdaroğlu, duydun mu? Deprem bölgesinden gelen belediye başkanının danışmanı depremzede olan evde kendine eskort ayarladı. Midemiz bulanıyor sizden.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Acıoğlu bunlarla da kalmadı ve "O Eren seçim öncesi bana 'İletişim başkanı olacağım bu ülkede sana ekmek yok' demişti" cümlelerinin yer aldığı bir mesaj da paylaşarak Eren Erdem'in İletişim Başkanlığı riyasını da gözler önüne serdi. İşte detaylar…

CHP'de kaos sarmalı sürüyor. Bir taraftan parti içi kavga ve koltuk savaşı sürerken yeni bir kriz patlak verdi.

CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesaplarını yönetirken işte çıkartılan Ali Sinan Acıoğlu, sosyal medya hesabından gündemde bomba etkisi yaratan ifadeler kullandı.

CHP GERÇEKLERİNİ ANLATTI! SOSYAL MEDYADAN AĞIR BOMBARDIMAN

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan CHP'yi ağır bir şeklide topa tutan alan Acıoğlu, "Depremde akrabalarımızı kaybetmişiz, evimizde depremzede var. Bir belediye başkanı danışmanı evime geldi, eskort ayarlamaya çalışılıyor evimizde. Kılıçdaroğlu, duydun mu? Deprem bölgesinden gelen belediye başkanının danışmanı depremzede olan evde kendine eskort ayarladı. Midemiz bulanıyor sizden." cümlelerini kurdu.

"YERİN DİBİNE GİRDİM"

Sözlerinin devamında ise Acıoğlu "Danışmanı telefonla konuşurken anladık, yerin en dibine girdim. Aha nişanlım da olana şahit. Evde de depremden bize sığınan insan var. Ramazan bayramı geldi. Akrabalarım öldü depremde, cezaevindeki bir arkadaşım da görüşe yazdırmış, memlekete gideyim dedim, izin istedim. Göndermediler beni! Bayramda annemi getirttik, 70 küsür yaşında kadın evladını görmeye geldi. Neden? Neden yahu neden?" dedi.

İŞTEN KOVDUKLARI PERSONELİN NE İŞ YAPTIĞINI SONRADAN ÖĞRENDİLER

Ali Sinan Acıoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, CHP Genel Merkezi, sosyal medya hesaplarını yöneten ismi kovduktan sonra ne iş yaptığını öğrendi.

Trajikomik durumu twitter adresinden paylaşan Acıoğlu, "Bana bunu imzala diye dikte ettiler. Sözümona Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu zorlamasıyla olmuş bu kovulma işlemi. Kovdunuz madem şifreler ne olacak?" diye sordum, "Ne şifresi?" dediler, "Sosyal medyanızı yönetiyorum 3 senedir" dedim, farkında bile değillermiş." ifadelerini kullandı.

Değişim tartışmaları ile sarsılan CHP'de, her gün başka bir skandal patlak veriyor. Ali Sinan Acıoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığına göre, CHP Genel Merkez tarafından işten çıkartıldıktan sonra, kendisinin parti içinde ne iş yaptığı soruldu.

TRAJİKOMİK BİR İŞTEN ÇIKARMA OLAYI

"Aliilefilan" adlı kullanıcı hesabından yapılan paylaşımda Ali Sinan Acıoğlu'nun işinin sonlandığına dair CHP Genel Merkez antenti taşıyan resmi bir dilekçe yer alıyor. Dilekçede, "Lüzumuna binaen hizmet sözleşmeniz iş veren nezdinde iş yasasından kaynaklı yasal haklarınız defaten ödenmek suretiyle 27.07.2023 tarihinde sonlandırılmıştır" ifadeleri yer alıyor. Trajikomik olaylar silsilesi ise bundan sonra başlıyor.

NE İŞ YAPTIĞINI BİLMEDEN KOVDULAR

Acıoğlu yaptığı paylaşımla, işine son veren ekibin, kendisinin ne iş yaptığını bilmediğini iddia etti.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bana bunu imzala diye dikte ettiler. Sözüm ona Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu zorlamasıyla olmuş bu kovulma işlemi. 'Kovdunuz madem şifreler ne olacak?' diye sordum, "Ne şifresi?" dediler, 'Sosyal medyanızı yönetiyorum 3 senedir' dedim, farkında bile değillermiş."

BIDEN MI KURDU PARTİYİ ATATÜRK MÜ?

CHP'nin sosyal medya tasarımının ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi Twitter hesabıyla birebir aynı yapılmak istenmesini örneklerle itiraf eden Acıoğlu, CHP yandaşı Engin Balım'ı hedef gösterdi.

Acıoğlu, şu ifadeleri kullandı;

Bu ne bu? Biden mi kurdu bu partiyi Atatürk mü kurdu? Bunu yapacaklardı Engin Balısı, şerefimle engel oldum maaşımı helal hale getirdim. CHP'den sana ne bana ne… Neden bu kadar benciliz hiç düşündün mü Engin? Çok engin var karışıyor pardon, ballı da çok, üstüne alınma Balım!

Acıoğlu, bir başka paylaşımında CHP'nin tasarımlarda Biden'dan esinlendiğini ifade etti.

KUTU KOLACININ 'İLETİŞİM BAŞKANLIĞI' HAYALLERİ

Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarını yöneten ve geçtiğimiz günlerde apar topar kovulan Ali Sinan Acıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'le ilgili kendisine gelen bir mesajı da paylaşmaktan geri durmadı.

"O Eren seçim öncesi bana 'İletişim başkanı olacağım bu ülkede sana ekmek yok' demişti" ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaşan Acıoğlu, "Niye böyle bu insanlar? Eren kim sahi? İletişim Başkanı olmadığı için Allah'a şükredelim hadi" ifadelerini kullandı.

NAMUS SÖZÜNÜ YUTTU, YALAKALIĞI BAKİ

Eren Erdem, seçimlerden evvel 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü vermiş, seçimden sonra koltuğu görünce laflarını yutarak CHP'nin sosyal medyasının başına geçmişti.

Öte yandan Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihli 'kutu kola' açıklamasını da hatırlamakta fayda var.

Eren Erdem o dönem, "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola yüzde 48.7 çıktı" demişti.

KUTU KOLA KADAR BİLE OY ALAMAYAN KILIÇDAROĞLU

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kutu kola kadar bile oy alamamıştı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs 2023'teki seçimlerde %47.82 oranında oy almış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da %52.18 oy oranı ile ipi göğüslemişti.

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