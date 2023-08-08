CHP’nin işten çıkardığı Ali Sinan Acıoğlu’ndan şoke eden iddialar: Eskort ayarlamaya çalışılıyor! Kılıçdaroğlu duydun mu?

Acıoğlu, bir başka paylaşımında CHP'nin tasarımlarda Biden'dan esinlendiğini ifade etti.





KUTU KOLACININ 'İLETİŞİM BAŞKANLIĞI' HAYALLERİ



Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarını yöneten ve geçtiğimiz günlerde apar topar kovulan Ali Sinan Acıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'le ilgili kendisine gelen bir mesajı da paylaşmaktan geri durmadı.



"O Eren seçim öncesi bana 'İletişim başkanı olacağım bu ülkede sana ekmek yok' demişti" ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaşan Acıoğlu, "Niye böyle bu insanlar? Eren kim sahi? İletişim Başkanı olmadığı için Allah'a şükredelim hadi" ifadelerini kullandı.

NAMUS SÖZÜNÜ YUTTU, YALAKALIĞI BAKİ



Eren Erdem, seçimlerden evvel 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü vermiş, seçimden sonra koltuğu görünce laflarını yutarak CHP'nin sosyal medyasının başına geçmişti.



Öte yandan Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihli 'kutu kola' açıklamasını da hatırlamakta fayda var.



Eren Erdem o dönem, "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola yüzde 48.7 çıktı" demişti.

KUTU KOLA KADAR BİLE OY ALAMAYAN KILIÇDAROĞLU



Ancak Kılıçdaroğlu'nun kutu kola kadar bile oy alamamıştı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs 2023'teki seçimlerde %47.82 oranında oy almış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da %52.18 oy oranı ile ipi göğüslemişti.