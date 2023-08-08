Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanları için “taban ve tavan ücret” açıklaması | Şiddete karşı yeni önlem geliyor…

Sağlık Bakanı Koca, "Beyaz kodda adli ve kolluk süreci derhal başlıyor ama ondan önce bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da bir şekilde daha önce şiddete başvurmuş birisinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz." mesajını verdi.

"HAZIRLIK VAR"

Bakan Koca, "İçişleri Bakanlığımız ile birlikte bir hazırlığımız var. Tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma; beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi." dedi