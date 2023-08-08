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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanları için “taban ve tavan ücret” açıklaması | Şiddete karşı yeni önlem geliyor…

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanları için “taban ve tavan ücret” açıklaması | Şiddete karşı yeni önlem geliyor…

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık ordusunu ilgilendiren peş peşe açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sağlık çalışanları için “taban ve tavan ücreti” konusuna değindi ve atılacak adımlarla çözümü duyurdu. Ayrıca Koca, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına karşı İçişleri Bakanlığı ile ortak alınacak ve hazırlık aşamasında olan yeni önlemi duyurdu. İşte detaylar…

SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Beyaz kodda adli ve kolluk süreci derhal başlıyor ama ondan önce bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da bir şekilde daha önce şiddete başvurmuş birisinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz." mesajını verdi.

"HAZIRLIK VAR"

Bakan Koca, "İçişleri Bakanlığımız ile birlikte bir hazırlığımız var. Tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma; beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi." dedi

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN "TABAN VE TAVAN" ÜCRET MESELESİ

Bakan Koca, sağlık çalışanları için "taban ve taban ücreti" konusuna da değindi ve atılacak adımlar yolunda çözümü duyurdu.

Bakan Koca şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları için taban ücretini artırılması ama sabit ücretin emekliliğe sayılması, bunlara ilave olarak da nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek, çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum. Ayrıca tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor.

Sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15'te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. Tüm sağlık çalışanları için bu oranın en azından bir kat artırılması gerekiyor."

Bakan Koca’dan flaş açıklamalar BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

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