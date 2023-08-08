08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Göçmen kaçakçılarına bir darbe daha! 60 günde 1385'i paket

Göçmen kaçakçılarına bir darbe daha! 60 günde 1385'i paket

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
ABONE OL
Göçmen kaçakçılarına bir darbe daha! 60 günde 1385’i paket

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede şebekelere bir darbe daha vurulduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA