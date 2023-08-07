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HDP'den yerel seçimler öncesi CHP'ye şartlı destek! HDP'li Sırrı Süreyya Önder: Sol bir anlayışla yaklaşılırsa değerlendirilir

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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HDP’den yerel seçimler öncesi CHP’ye şartlı destek! HDP’li Sırrı Süreyya Önder: Sol bir anlayışla yaklaşılırsa değerlendirilir

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDPKK'dan yerel seçimler öncesi ittifakın sürdürülmesine ilişkin yeni bir açıklama geldi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder yaptığı açıklamada CHP'ye şartlı destek verebileceklerini ifade ederken, "Sol bir anlayışla yaklaşılırsa değerlendirilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKK desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığı hezimetin ardından istifaya yanaşmazken parti içindeki değişim çağrılarına da kulaklarını tıkadı.

HDP İLE YEREL SEÇİMLERDE DE İTTİFAK SİNYALİ

Yerel seçimler öncesi kurultaya giden CHP'de genel başkan olması beklenen Kılıçdaroğlu bu seçimlerde de HDP ile pazarlık masasına oturması kuvvetli bir ihtimal olarak masada duruyor.

"BAZI KONULARDA BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Nitekim seçimler öncesi "HDP ile bazı konularda birliktelik olacak" ifadelerini kullanarak PKK üssü Kandil'e selam çakan Kılıçdaroğlu, bu konuda net bir tavır ortaya koydu.

ÖZERKLİK TALEBİNE OLUMLU YANIT

Diğer yandan CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söyledi.

"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"

CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ İÇİN SANDIĞA GİDİN

HDPKK'dan Bay Kemal'e yönelik destek açıklamaları gelirken CHP'nin fondaş medyası da devreye girmiş ve "Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı; onlar için sandığa gitmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

HDP'DEN CHP'YE ŞARTLI DESTEK

Yerel seçimler öncesi HDP'nin ittifak konusundaki tavrının ne olacağı merak edilirken HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder açıklamalarda bulundu.

SOL BİR ANLAYIŞLA GELİRLERSE DEĞERLENDİRİRİZ

Önder "Bence kendi içindeki sağcılardan da bu süreci arındırarak sol bir anlayışla, halkçı bir anlayışla ve adaylarla ve süreçlerle yaklaşırlarsa tabii ki her şey yeniden değerlendirilir." dedi.

Yanardağ ve TELE 1’e HDPKK kucak açtı

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