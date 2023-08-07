HDP’den yerel seçimler öncesi CHP’ye şartlı destek! HDP’li Sırrı Süreyya Önder: Sol bir anlayışla yaklaşılırsa değerlendirilir

HDP'DEN CHP'YE ŞARTLI DESTEK

Yerel seçimler öncesi HDP'nin ittifak konusundaki tavrının ne olacağı merak edilirken HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder açıklamalarda bulundu.

SOL BİR ANLAYIŞLA GELİRLERSE DEĞERLENDİRİRİZ

Önder "Bence kendi içindeki sağcılardan da bu süreci arındırarak sol bir anlayışla, halkçı bir anlayışla ve adaylarla ve süreçlerle yaklaşırlarsa tabii ki her şey yeniden değerlendirilir." dedi.