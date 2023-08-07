İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan 26 Ağustos çıkışı: Açıklamalar Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak

"DERHAL EMEKLİ OLUP EVİNE GİTMELİ"

Akşener sözlerinin devamında "Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne. Bize düşen nedir? Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" açıklamasını yaptı.