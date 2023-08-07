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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan 26 Ağustos çıkışı: Açıklamalar Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan 26 Ağustos çıkışı: Açıklamalar Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak

Seçimlerde yaşanan büyük hezimetin ardından üst üste istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmazken, mağlubiyet sonrası Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bu gelişmeler yaşanırken ve koalisyonun geleceği merak konusu olurken Sözcü Gazetesi yazarlarından Aytunç Erkin, Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yapacağı toplantıda bu konuda sessizliğini bozarak köprüleri tamamen atabileceğini işaret etti. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte İYİ Parti'den de bu konuda bir açıklama gelirken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Açıklamalar Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve milletvekili seçimlerinde büyük bir hüsran yaşayan İYİ Parti'de istifa haberleri üst üste gelirken Meral Akşener seçimler sonrası Bay Kemal'e yönelik yaptığı eleştirilerle ittifakta kopuşun sinyallerini verdi.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI"

Akşener seçimler sonrası yaptığı açıklamada "Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." diyerek CHP'yi eleştirmişti.

"LAMI CİMİ YOK KAYBETTİK"

Akşener ayrıca "Şimdi sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen bize niye oy vermedi' diyerek saygısız bir dille seçmeni, aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız." diyerek Bay Kemal'i hedef aldı.

"DERHAL EMEKLİ OLUP EVİNE GİTMELİ"

Akşener sözlerinin devamında "Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne. Bize düşen nedir? Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" açıklamasını yaptı.

FONDAŞLAR 26 AĞUSTOS'U İŞARET ETTİ

Bu gelişmeler yaşanırken CHP yandaşı Sözcü Gazetesi yazarlarından Aytunç Erkin, Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yapacağı toplantıda bu konuda sessizliğini bozarak köprüleri tamamen atabileceğini işaret etti. Erkin yazısının o bölümünde, "Bu arada bir not daha: Meral Akşener'in de 26 Ağustos günü Afyonkarahisar'da yapacağı geniş katılımlı bir toplantıda sessizliğini bozacağı ve net mesajlar vereceği konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

KÜRŞAD ZORLU DA DOĞRULADI: AÇIKLAMALAR ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

Fondaş Sözcü TV yazarının açıklaması sonrası bugün basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da 26 Ağustos'u işaret etti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, İYİ Parti olarak bazı faaliyetleri ülke sathında gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

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